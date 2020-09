L'Auditori de Castelló acollirà el reconegut festival musical «Ensems»

L´Institut Valencià de Cultura va presentar els tres concerts que es realitzaran en l´Auditori i Palau de Congressos de Castelló dins de la programació del festival Ensems, dedicat a les músiques inusuals i l´experimentació sonora, que enguany arriba a la 42a edició, per primera vegada amb concerts a Castelló i Alacant. A la presentació van assistir Voro García, director d´Ensems, i Alfonso Ribes, delegat territorial de l´Institut Valencià de Cultura a Castelló. El primer dels concerts va tindre lloc ahir diumenge 13 de setembre a les 19.30, a càrrec de l´orquestra ADDA Simfònica, baix la direcció de Josep Vicent, amb un programa amb peces de Bernstein, Voro Garcia, Joaquín Rodrigo i Ígor Stravinski. La segona de les propostes d´Ensems que arriben fins a Castelló serà el 19 de setembre, amb el concert de Trio Feedback, amb un programa que gira entorn del concepte de l´etern retorn de Nietzsche, entés com a retroalimentació individual i col·lectiva d´escolta, des de la perspectiva de cinc compositors actuals. Finalment, l´Auditori acollirà el 27 de setembre el concert de Zahir Ensemble, que portaran un programa compost per obres de quatre compositors actuals: Helena Tulve, Ramón Lazkano, Irene Galindo i Raphaël Cendo. En concret, l´obra d´Irene Galindo, ´terrisseria, designi, duel´ és un encàrrec de l´Institut Valencià de Cultura. Voro Garcia, director d´Ensems, va explicar durant la presentació del certamen musical que «estem molt satisfets d´haver aconseguit la fita de la territorialització amb Ensems portant-lo per primera vegada des de València fins a Castelló i Alacant amb propostes que esperem que siguen molt ben acollides pel públic. Ensems és un espai de so i per al so, un festival de música per a tots els públics i és una alegria que també es puguen gaudir espectacles de la programació en el´Auditori de Castelló». Per part seua, Alfonso Ribes, delegat territorial del *IVC a Castelló, va afegir: «Per a nosaltres és un plaer poder incloure aquestes propostes de *Ensems dins de la programació de l´Auditori i que per fi puguem obrir les portes a la música contemporània, amb una oferta d´altíssima qualitat que se suma a la resta de programació que tenim en els espais de l´Institut Valencià de Cultura a Castelló». La 42a edició del festival Ensems, sota el lema ´Hibridacions´, tornarà a portar a València les propostes més destacades de l´experimentació sonora i les músiques de nova creació. En la reprogramació dels continguts que ha tingut lloc després de la crisi sanitària de la covid-19, finalment Ensems se celebrarà fins al 23 d´octubre en diferents espais de la ciutat de València i, per primera vegada, amb propostes a Castelló i Alacant, ampliant d´esta manera la seu área. ´Hibridacions´ parla d´acostar la tradició a la creació actual, d´ajuntar formacions clàssiques amb altres menys tradicionals i mesclar experiència i experimentació per a donar lloc a noves sonoritats.