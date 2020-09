El concert d'homenatge a Lluís Miquel reuneix a tota la «cançò»

És difícil trobar consensos bàsics sobre artistes, molt més si són valencians. Diumenge, però, n´hi ha un concert únic i emotiu. El Pati del Centre Cultural la Beneficència serà testimoni de l´homenatge a Lluís Miquel, el pioner junt amb Raimon de la cançó en valencià. A partir de les set de la vesprada pujaran a l´escenari companys seus de batalles com Pi de la Serra, Julio Bustamante o Manuel Miralles, així com veus més actuals. Un recital irrepetible organitzat pel Col·lectiu Ovidi Montllor amb la clara intenció d´agrair a Lluís Miquel tot el que ha fet per la música i l´audiovisual, per la cultura dels valencians en definitiva. Per assistir al concert cal recollir les entrades des de hui a partir de les 10.00 hores al punt d´Informació del Centre Cultural la Beneficència, carrer Corona, 36 de València, amb un màxim de 2 entrades per persona. Són molts els músics i amics que han volgut participar en el recital, com ara Amàlia Garrigós, Aitana Ferrer, Albert Garcia, Alberto Gallego, Àlvar Carpi, Andreu Garcia, Arcadi Valiente, Carles Castillo, Carraixet, Cèsar Amiguet, Cèsar Murillo, Cor de l´Eliana, David Gadea, Enric Casassús, Enric Murillo, Eva Dénia, Eva Giner, Francesc Medina, Francesc Pi de la Serra, Gent del Desert, Ina Martí, Jesús Barranco, Joan Vallés, Jordi Pastor, Josep Vicent Frechina, Juan Faure «Colele», Julio Bustamante & Lavanda, Lucas Balanzà, Manolo Pérez Gil, Manuel Miralles, Mari Giner, Merxe Martínez, Miquel Xambó, Miryam Giner, Monse Azorín, Nelo Juste, Paco Bronchú, Pàtxinguer Z, Pau Alabajos, Pau Barberà, Pep Juste «Mama», Rafa Xambó, Queco Hernández, Rafel Arnal, Spyros Kaniaris, Toni de l´Hostal, Toni Melià, Vanessa Giner, Xavi Alamán i Ximo Caffarena. El dissenyador Cèsar Amiguet ha recuperat per a la comunicació gràfica del concert homenatge a Lluís Miquel un disseny que van fer Jordi de Lama i Manel Pérez per al vinil «Onze cançons i un adéu» (EMI, 1977) a càrrec del cantant i els 4Z. Segons ha contat Amiguet a «Disseny», De Lama i Pérez van grapar una invitació de gran format al vinil, vàlida per a qualsevol concert de la banda, i queden molt pocs LP amb la invitació grapada perquè la gent les va utilitzar. Amiguet ha vectoritzat les lletres i els ornaments (en l´original impresos amb màquina tipogràfica) intentant ser fidel a la composició. «La idea era que el COM-Col·lectiu Ovidi Montllor imprimiria i distribuiria aquestes invitacions però va arribar la pandèmia, el concert es va ajornar i ara la comunicació l´he adaptada a format vídeo i xarxes, i alguns dels/de les participants ho faran en format vídeo, assenyala el dissenyador. Lluís Miquel Campos González (València, 1944), es conegut simplement com a Lluís Miquel. Tota una vida dedicada a la música, tant com cantant com productor, i també al doblatge en valencià. Amb 18 anys va fundar el 1962 el grup Els 4 Z, amb cinc discos enregistrats es va dissoldre el 1968 per la repressió franquista. Va rellançar el projecte el 1976 amb el nom Lluís Miquel i els 4-Z, i sense deixar aquest grup. Paral·lelament va fundar el primer estudi d´enregistrament de so a València, Tabalet (1977), on van passar un grapat de músics de tots els estils. Un èxit que el va dur a ampliar l´activitat de Tabalet a estudi de doblatge. A més va impulsar una productora especialitzada en espectacles teatrals i musicals, on va produeix diversos programes de televisió. Com a director discogràfic va produir els artistes més destacats de la cançó valenciana com ara Paco Muñoz, Carraixet, Al Tall, Pàtxinguer Z, i Bustamante.