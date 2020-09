Les Jornades del Còmic obren el diàleg entre els millors autors i el públic

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acollirà el proper cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, la novena edició de les Jornades del Còmic de València, organitzades per Asovalcom (Associació Valenciana del Còmic) amb el suport de l´Aula de Còmic del Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València i la Càtedra d´Estudis del Còmic Fundació SM-UVEG. Consolidada ja en l´oferta d´activitats al voltant del còmic que se celebra en la ciutat, les jornades d´enguany se celebren sota l´estricta atenció dels protocols de seguretat sanitària, que permeten gaudir d´aquesta festa del còmic amb absoluta confiança. De forma excepcional, l´edició d´enguany se centrarà en les xarrades amb autores i autors, i en l´exposició «Comando DDT contra els vampirs. El còmic de gènere espanyol, de l´escola Bruguera a Sergio Bleda passant per les agències». L´exposició que acull la Sala Estudi General de la Nau arreplegarà la importància del còmic de gènere en la historieta espanyola, des dels còmics humorístics de l´Escola Bruguera dels anys 50 i 60 al còmic gènere d´autor que es desenvolupa a partir dels 90, passant pel gènere d´aventures que en els anys 70 va popularitzar en tota Europa tota una generació d´autors que, des de les agències artístiques, van veure la seua autoria silenciada. En eixe primer àmbit s´exhibiran obres d´autors com ara Cifré, Conti, Vázquez, Escobar o Peñarroya, mostrant fins i tot la primera pàgina dibuixada per Francisco Ibáñez per a la seua popular sèrie Mortadelo i Filemón. El còmic d´aventures estarà representat per l´obra del valencià Manuel Benet, dibuixant l´obra del qual va tenir gran èxit en països com Regne Unit, Alemanya o Suècia. Finalment, el còmic d´autor estarà representat per Sergio Bleda, un autor l´obra del qual ha tingut gran èxit a Espanya i Europa. El dibuix de Benet esdevé fonamental per a sèries tan famoses com Tumac (editorial Semic, Suècia) o Commando for action and adventure (DC Thomson & Co Ltd, Escòcia), on destaca per la seua vigorosa narrativa i les seues portentoses i atractives portades. Durant diversos anys serà responsable de la famosa tira Striker en el periòdic The Sun i fins i tot arribarà a encarregar-se d´episodis d´un dels personatges més famosos del còmic britànic, Judge Dredd, per a la mítica 2000 A.D. A més d´aquesta exposició, que estarà oberta fins al 29 de novembre, les jornades tornaran a ser un espai de diàleg entre els autors i autores i el públic, i del 18 al 20 de setembre se celebraran en el claustre de la Nau una sèrie de xarrades amb autors convidats com ara Pedro Cifuentes, Calpurnio, Paco Roca, Sergio Abad, Sergio Meliá, Juan Manuel Muñoz Chueca, Pedro Porcel, Sergio Bleda, Paco Zarco, Laura Pérez, Manuel Benet o Rafa Fonteriz, que a més signaran exemplars de les seues creacions als assistents. L´aforament per seguretat sanitària és limitat i és necessari enregistrar-se al web de la Universitat.