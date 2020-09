Burjassot celebra la festa Estellés en el 96é aniversari del natalici del poeta

«No podran res davant d´un poble unit, alegre i combatiu». L´Associació Cultural Bassot de Burjassot, amb la col·laboració de la Coordinadora pel Valencià de l´Horta Nord (Escola Valenciana) i de l´ajuntament, ja té programats els actes per a celebrar este dissabte l´XI Nit Vicent Andrés Estellés en el 96é aniversari del naixement del poeta. La jornada arrancarà en la plaça de l´Ajuntament, a partir de les 19.30 hores, amb una passejada que guiaran els néts de l´escriptor, els germans Vicent i Isabel Anyó Andrés. Enguany, per causa de la crisi sanitària del coronavirus, el passeig poètic –que cobrirà diverses parades de la Ruta Estellés– es farà amb grups reduïts. Així mateix, ateses les circumstàncies, el tradicional sopar amb recital, actuacions musicals i l´entrega del premi del concurs «El Burjassot d´Estellés. Imatges i poesia», creat per Bassot amb l´ajuda d´Escola Valenciana, s´ha hagut d´ajornar. Amb tot, la resta d´activitats previstes sí que es podran dur a terme.

L´organització, en homenatge a la poesia i a tota manifestació creativa, anima a la ciutadania a col·locar en els balcons de casa pancartes amb versos d´Estellés, fer-ne una foto i compartir-la a través de les xarxes socials. Com en anteriors convocatòries de la Nit Estellés, veïnat i visitants estan convidats a contemplar una exposició de cartells –en Ca Bassot– sobre les activitats culturals i reivindicatives de l´associació i punt número 6 dels 26 que conformen la Ruta Estellés de Burjassot. Cal recordar que el poeta tarragoní, Adrià Targa Ramos va guanyar la XIX edició del Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia de l´Ajuntament de Burjassot, amb el poemari «Canviar el cel». El jurat estava format enguany per Àngels Gregori Parra, que va guanyar el premi l´any anterior; Francesc Rodrigo Segura, que també va ser jurat la passada edició i Albert García Elena, que va guanyar també el premi fa dos anys. La Coordinadora d´Alumnes, Professorat, Pares i Mares per l´Ensenyament Públic en Valencià (Cappepv) ha organitzat la quarta edició de la ruta cultural i literària «València i Vicent Andrés Estellés» on es reuviurà l´obra del poeta en llocs emblemàtics relacionats amb la vida i obra de l´autor. A causa de la situació sanitària, inicialment es realitzaran 2 rutes simultànies el dissabte a les 11 h que eixiràn des de la plaça de l´Ajuntament de València, i on podran assistir 10 persones en cadascuna. Per poder assistir, s´ha de reservar plaça mitjançant un formulari online al web de la Cappepv. La passejada tindrà parades al Mercat Central, la Llotja, Casa d´Ausiàs March, Banys de l´Almirall, l´Almodí, plaça de la Mare de Déu, carrer Cavallers, Portal de la Valldigna, per acabar a les Torres de Serrans. Estellés va nàixer el 4 de setembre del 1924 a Burjassot i va morir a València, el 27 de març de 1993, reconegut com el millor poeta valencià des d´Ausiàs March i Joan Roís de Corella.