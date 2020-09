Els monstres valencians visitaran les escoles per Tots Sants

La nòmina de monstres valencians és amplíssima. Hi ha serps monstruoses (la Sanxa, la Marieta, la Tereseta d´Olocau, les serps amb cabellera, les que mamen i deixen sense llet les mares), dracs de tres o set caps, el Caro amb cos de mussol i cap d´home, el cavall o haqueta de foc, els dimonis espantacriatures com el Butoni o el dimoni xicotet que habita davall dels ponts... També està la Quarantamaula, amb potes de gallina i moviments felins, i les bruixes voladores. I no hi ha que oblidar als donyets, gambosins, homenets, dimoniets, esquiladers, a les encantades i els gegants Arrancapins, Bufanúvols, Tombatossals, els ogres, la Mala Ventura, el Caro, les ànimes en pena, el Trib Reial... «Espanta la por: per Tots Sants monstres valencians» és la campanya amb la qual des de 2016 la Biblioteca i el Departament de Didàctica de l´ETNO-Museu Valencià d´Etnologia reivindiquen l'imaginari valencià de la por, amb motiu de la festa de Tots Sants. Després de quatre anys de gran acolliment al llarg del territori valencià, gràcies a la participació de les biblioteques públiques i els museus etnològics locals, en 2020 els monstres valencians arriben a les escoles. La novetat d´enguany és el projecte «Espanta la por a l´Escola», una proposta didàctica per a Infantil i Primària que recupera i actualitza la tradició de la por en arribar la festa de Tots Sants i el Dia de les Ànimes, alhora que ajuda als xiquets i xiquetes a conéixer més i millor l´imaginari terrorífic valencià, els seus vincles amb la cultura mediterrània i les relacions amb la festa d´Halloween. Un monstre valencià serà el protagonista de cada curs i servirà de fil conductor en tots els àmbits de coneixement. El gegant, la bruixa i el drac acompanyaran als xiquets i xiquetes d´infantil de 3, 4 i 5 anys, respectivament. Quant a Primària, els cursos tindran a l´Home del sac (Primer), la Quaratamaula (Segon), l´Home dels nassos (Tercer), el Dimoni (Quart), el Caro (Cinqué) i Queixalets (Sisé) com a aliats per a endinsar-se en assignatures com l´anglés, el castellà, el valencià, les matemàtiques, la música o el coneixement del mitjà. El projecte educatiu de l´àrea de Cultura de la Diputació de València ha sigut coordinat i dirigit per Miquel Puig, amb la col·laboració d´Imma Ródenas, Eva Maria Martínez, Maria Giner i Josep Tébar. Les il·lustracions són obra de Lina Vila i el disseny ha sigut realitzat per Patricia Bolinches. El professorat de les escoles ja té accessible a través del web de l´ETNO tant la guia del professorat com el dossier de l´alumnat de cada curs. Este any més que mai l´alumnat necessita espantar la por amb l´ajuda dels monstres valencians. La programació d´activitats en el Museu d´Etnologia, amb seu en la Beneficència, començarà el 20 d'octubre i finalitzarà el 15 de novembre; com cada any, es trobaran propostes per a diferents tipus de públic (espectacles, tallers per a famílies, tallers escolars, etc.).