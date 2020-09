El Centre del Carme reactiva el seu programa d'educació amb 'Calaix'

El Centre del Carme Cultura Contemporània aposta pel museu de la cura en el seu programa d´educació i mediació, un projecte que travessa tota la programació del Consorci de Museus per al centre d´art valencià, des de la creació de les convocatòries públiques per a producció artística en entorns de col·laboració i de participació ciutadana fins al mateix programa d´activitats educatives que es desenvolupen al Centre del Carme. El director del Consorci de Museus i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont ha manifestat que «estem en un moment de canvi i de transformació dels modes de relació entre l´art i els públics. Durant el confinament per la covid-19 desenvolupàrem més de 80 activitats virtuals per a acostar la cultura a les llars, una proposta que, després de la reobertura dels centres d´art, estem compatibilitzant amb l´activitat presencial». Pérez Pont ha afegit que «amb l´inici de la nova temporada aquest cap de setmana reactivem també el programa educatiu del Centre del Carme, un programa basat en l´atenció individualitzada i en grups reduïts, en l´experimentació i l´empoderament dels xiquets i xiquetes i els adults i adultes com a generadors de cultura i la combinació del virtual i el presencial, a través d´una sèrie de propostes adaptades, amb la premissa de gaudir d´una cultura viva i segura». El Centre del Carme estrena demà un nou espai permanent per a públic familiar.

Una iniciativa pionera en l´àmbit de l´educació artística que busca l´apropiació ciutadana de l´espai públic de la ciutat. Amb el títol ´Calaix´, el Centre del Carme, en col·laboració amb Arquilecturas, pretén donar continuïtat a la proposta d´´Espai de telles´ (espais dedicats a la primera infància 0-3 anys, que ja va ser també pionera en el seu moment, fa quatre anys) i implementarà un nou projecte dirigit al públic familiar, amb activitats dissenyades específicament per a l´etapa 3-6 anys però oberta a totes les edats. ´Calaix´ entén el claustre gòtic com un gran ´ playground´, en el qual els xiquets i xiquetes són rebuts per la institució com a ciutadans de ple dret, i d´aquesta manera es fa un gir al mode en què els i les visitants es relacionen amb la cultura. Ara, quan el públic infantil visite el Centre del Carme, serà la institució la que tractarà d´adaptar-se a la seua manera d´habitar i d´apropiar-se de l´espai. L´objectiu principal del Centre del Carme serà facilitar mecanismes que ajuden a activar la iniciativa personal perquè la infància siga protagonista de la seua pròpia visita i oferir l´oportunitat d´interactuar amb l´espai. ´Calaix´ és una gegantina proposta de construcció per als xiquets i xiquetes, que pot arribar a mesurar més de 100 metres quadrats, amb possibilitats infinites. L´activitat estarà disponible tots els dissabtes i diumenges d´11.30 a 13.30 hores. El material es repartirà per unitat familiar o grup de convivència estable, fins que es complete l´aforament.