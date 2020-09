Junta Qualificadora llança 11.000 places de C-1

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) ha aprovat llançar una convocatòria extraordinària de les proves de coneixements de valencià del nivell C1 amb una oferta d´11.000 places en 15 seus diferents. La matrícula per a aquesta convocatòria tindrà lloc entre el 28 de setembre i el 2 d´octubre, ambdós inclosos, fins que s´exhaurisquen les places. La inscripció serà via telemàtica en el web de la JQCV. El dissabte 31 d´octubre es farà la primera part de la prova, que inclou les àrees de comprensió escrita, estructures lingüístiques i expressió escrita, i el dissabte 28 de novembre la part d´expressió i interacció oral. A les comarques d´Alacant es convoquen 2.300 places en 4 seus: Alacant (1.000), Alcoi (500), Elx (500) i Orihuela (300). En el cas de les comarques de Castelló, l´oferta és de 1.500 places: 1.000 a Castelló i 500 a Vinaròs. Les comarques de València sumen 7.200 places repartides en 9 seus: Alzira (500), Buñol (500), Gandia (500), Llíria (500), Ontinyent (500), Sagunt (500), Torrent (700), València (3.000) i Xàtiva (500). La prova disposarà d´un pla de contingència en què es desplegaran totes les mesures de seguretat i prevenció determinades tant per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública com per l´Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat).

Aquest pla, que s´anirà actualitzant segons les indicacions sanitàries, es publicarà en el web de la JQCV, on es facilitarà tota la informació perquè les persones aspirants a la prova coneguen les mesures de prevenció que han de prendre abans i durant els exàmens. Per a garantir la seguretat de totes les persones participants en la prova s´establiran dispositius organitzatius de control d´accessos per a evitar aglomeracions i garantir la distància interpersonal de seguretat d´1,5 metres i presa de temperatura abans de l´entrada. La convocatòria ordinària de 2020 de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià es va suspendre el passat maig, quan a causa de la situació de crisi sanitària i l´estat d´alarma decretat el 14 de març no s´havia arribat a obrir la inscripció. La Conselleria d´Educació, Cultura i Esport ha estat treballant per reiniciar la convocatòria de 2020 de les proves de la JQCV, però l´actual context de pandèmia no permet realitzar les proves en tots els nivells. Per això, la JQCV ha optat per garantir una convocatòria extraordinària de les proves de coneixements de valencià del nivell C1, que és el més sol·licitat i requerit a l´hora d´accedir a un lloc de treball.