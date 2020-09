Més que mai, al costat dels seus centres educatius

Més que mai, al teu costat. Amb aquesta declaració d´intencions tanca la Federació de Societats Musicals (FSMCV) la seua nova campanya de tornada al col·le per a la seua xarxa de centres educatius dirigida a tots els seus alumnes, professors i familiars amb l´objectiu de transmetre confiança, seguretat sanitària i la certesa que tant l´excel·lència formativa com els valors que es transmeten diàriament a les seues aules es mantindran intactes. La Xarxa d´Escoles de Música de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) es compon de més de 600 centres educatius privats que imparteixen ensenyaments no reglats i reglades d´educació musical. A les seues aules se citen diàriament més de 60.000 alumnes per a rebre formació per part de més de 5.300 professors. Un ecosistema d´ensenyament en excel·lència musical i en valors personals com el treball en equip que sustenta tot el moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, únic en el món i considerat Bé d´Interés Cultural i principal agent cultural de la Comunitat Valenciana. El curs escolar 19/20 ha estat marcat per una infinitat de canvis i reajustaments causats per la crisi sanitària del coronavirus.

Per això, tant la Federació com els centres educatius de tota la Comunitat Valenciana porten treballant sense descans tot l´estiu per estar completament preparats per a l´inici del curs. Ara, afronten el curs escolar 2020-21 amb la confiança que els atorguen els més de 5.000 professors, que han pogut participar en les jornades de formació promogudes per FSMCV en noves metodologies d´ensenyament i adaptació a mètodes digitals, essencials per a encarar aquesta nova etapa; amb la seguretat d´una adaptació modèlica als últims protocols sanitaris, que han sigut alguns dels primers dissenyats a nivell nacional per a un col·lectiu en específic; l´afronten amb la mateixa excel·lència formativa de sempre, causa directa de la vertadera mina de talent que representa el moviment de les societats musicals, que fa de la Comunitat Valenciana el territori amb més concentració de músics per habitant; i, finalment, amb la motxilla plena dels valors que identifiquen el col·lectiu com la solidaritat o la inclusió. Amb la confiança que el curs escolar 20/21 es va a celebrar amb totes les garanties, des de la Federació de Societats Musicals reconeixen que la crisi del coronavirus afectarà de ple a la seua xarxa de centres educatius. Moltes de les famílies dels seus alumnes estan vivint una incertesa enorme a causa de la delicada situació econòmica i es veuen en obligació de retallar en despeses no essencials, entre els quals inclouen l´educació musical dels seus fills. Per això, des de FSMCV calculen que el 30% del seu alumnat podria perdre´s, posant a molts dels seus centres educatius en una delicada situació que podria derivar en el seu tancament. La Federació, mitjançant aquesta campanya, fa una crida a totes les famílies per a, en els casos en els quals siga possible, matriculen els seus fills aquest curs a les seues escoles de música mentre seguisca obert el termini. «Des de Federació estem fent -i continuarem fent-ho durant tot l´any- un esforç per estar més prop que mai dels nostres centres educatius», comenta Daniela González, presidenta de FSMCV. «Ens agradaria animar a totes les famílies a sumar-se a nosaltres en aquest esforç i a mostrar el seu suport als centres educatius de la seua localitat matriculant als seus fills. Els necessitem més que mai», afig.