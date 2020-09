Els festivals Imaginària i Ojos Rojos impulsen la fotografia contemporània

El Consorci de Museus impulsa la fotografia contemporània amb la celebració dels festivals Imaginària a Castelló i Ojos Rojos a Alacant. Els festivals obrin amb diverses exposicions, xarrades i tallers per a promoure la fotografia i el treball que els fotògrafs desenvolupen a favor d´una vertadera educació visual. La 17a edició del festival de fotografia Imaginària 2020, organitzat per la Universitat Jaume se celebra fins al 6 de novembre, i presenta 25 exposicions fotogràfiques i més de 20 activitats que es faran a Castelló de la Plana, i set localitats castellonenques com són Almenara, Benicàssim, Morella, Segorbe, Vilafranca, Vistabella del Maestrat i Viver, a més de Sagunt. En aquesta edició es podran trobar projectes fotogràfics que ens acosten al testimoni de la Guerra Civil espanyola, el que va suposar el règim nazi o els canvis de la societat amb la transició a la democràcia com les mostres «Mauthausen. Memòria gràfica», del fons del Museu d´Història de Catalunya; «Holocaust, arquitectura del desastre», de Nacho Canos; «Taro y Capa en el frente de Málaga», produïda per l´Asociación 14 de Abril para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Costa de Granada; o «César Lucas. Retratos documentales. España 1960s-1980s». La mirada del fotoperiodista i la seua tasca de relatar de manera crítica està present amb autors com José Luis Carrillo, amb «Los hijos del ciervo»; Vórtice Photo, amb «Ellas toman la palabra»; Paco Moltó, amb la mostra «Las arenas.

Años 80. Fotografías inéditas», o Pep Iglésias, amb «Anacronismes 1978-2009». En la segona edició del Festival Ojos Rojos es podrà gaudir de 13 exposicions amb què es pretén donar una visió global del que es fa en el món de la fotografia a Espanya i Llatinoamèrica. Com en l´anterior edició, el nucli principal de totes les exposicions estarà a Xàbia, que és la seu principal del Festival, encara que enguany s´estendrà a les poblacions de Dénia, Pedreguer i València. Es podran veure dos dels treballs més rellevants del reconegut fotògraf Juan Manuel Díaz Burgos, treballs de distintes èpoques i en formats diferents. El multipremiat fotoperiodista Javier Arcenillas presenta «Latidoamérica», un treball dur i directe que mostra la vida dels assassins a sou a Llatinoamèrica. Durant 13 anys, Xavier Ferrer Chust va recórrer la recòndita geografia de la religiositat popular espanyola amb aquesta tenacitat visionària que només poden desplegar els grans mestres. El resultat d´això és el treball «Oremus». Eunice Adorno presenta un projecte que explora des de la investigació d´arxiu a les experiències dels estudiants en la residència Octubre Rojo. Isabel Ramírez Torres fa un treball d´autoexploració a través del treball «Marioneta». El treball de l´artista local, Xusa Bou, és un homenatge a la fotògrafa nord-americana Francesca Woodman.