La història del disseny valencià

L´exposició ´Disseny valencià (2009-2019). Productes per a un món global´ obri una nova temporada de l´IVAM Alcoi. La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, explica que «l´exposició, comissariada per Xavier Giner, posa de manifest que el disseny valencià té una rellevància internacional innegable i que els nostres professionals són capdavanters». El regidor de Cultura de l´Ajuntament d´Alcoi, Raúl Llopis, destaca que «les peces de disseny valencià tant de l´exposició de l´IVAM com de l´exposició de la planta municipal demostren el desenvolupament artístic d´aquesta terra i, alhora, la capacitat productiva i els coneixements científics i tècnics necessaris per a la seua creació». Per al comissari de l´exposició, Xavier Giner, professor de l´Escola d´Art i Superior de Disseny de València, «la importància del disseny no radica només en el valor econòmic que promou, ni en el testimoniatge que ofereix de les condicions de producció i circulació, sinó que la importància que té consisteix, sobretot, en la funció d´encarnar valor cultural, en ser el territori en el qual la dinàmica plural i canviant de la sensibilitat de l´època es manifesta. Vist així, el disseny és cultura alhora que serveix per a l´educació estètica del públic». L´exposició proposa un recorregut pel disseny de producte valencià, des de 2009 fins ara, que mostra la complexitat i el gran valor creatiu que té en un món que s´ha tornat definitivament global. L´exposició és més que un simple mostrari del que s´ha fet durant aquest període de temps. Va més enllà del seu vessant comercial. En la mostra es destaca el valor que aporten els objectes, el testimoniatge que donen de la complexitat d´un món global que ha col·locat els objectes en el centre de la seua dinàmica social i individual. Amb la mostra d´Alcoi es vol canviar la mirada amb la qual contemplem els objectes quotidians per a captar la bellesa que atresoren: «el valor d´un objecte no es pot confondre amb el seu preu, al contrari, apreciar un objecte és captar el que ens aporta i el lloc que ocupa per a cadascú.

D´alguna manera, podem dir que tot objecte es presenta hui com una promesa de satisfacció al mateix temps que proposa un vincle, i l´ús que fem d´aquesta promesa i d´aquest vincle determina la nostra estima més enllà del seu preu», comenta Xavier Giner. Un dels eixos gira entorn de la reflexió sobre els objectes particulars i privats. Recull elements de disseny que trobem a la llar, un espai particular, privat i íntim. En l´hàbitat, els objectes són l´attrezzo per a una vida, serveixen a la construcció de l´escenografia en la qual transcorre la vida de la gent. En l´apartat d´objectes per a l´espera, l´atenció o el treball es presenten elements que ens envolten en l´oficina, l´escola, un restaurant, un hospital o fins i tot un hotel. Són espais interiors que porten la identitat de qui els promou, però que busquen generar en qui els visita o els usa la sensació de pertinença, la sensació d´un nosaltres, són objectes que busquen facilitar aquest «estar junts» treballant, menjant, esperant, descansant. L´espai expositiu ´Peces clau´ reuneix una selecció d´objectes que en aquests últims deu anys han marcat un abans i un després en el disseny de producte. Tots tenen en comú que obrin noves vies per al disseny de producte. ´Fora de sèrie´ mostra peces molt heterogènies entre si que se situen en les zones frontereres del disseny de producte, l´espai en el qual el disseny de producte s´aproxima a l´artesania per l´elevat procés manual i de destresa, però que es mantenen dins del disseny pel concepte que les sosté. ´Els novíssims´ dona visibilitat a la generació més jove.