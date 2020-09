L'edició 2020 del 'Cant de la Sibil·la', el drama paralitúrgic que es representa a la catedral de València com a preludi al Nadal, s'ajorna fins a 2021 per la situació sanitària global. Organitzada per l'Institut Valencià de Cultura, la representació compta cada any amb la formació Capella de Ministrers, la Coral Catedralícia i l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats.