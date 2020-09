Un feminari analitza a València la vessant rebel de Carmelina Sánchez-Cutillas

Segurament hi ha moltes paraules per a definir la personalitat, l´obra i llegat de Carmelina Sánchez-Cutillas. De fet, ja des d´un inici seria ben difícil qualificar-la amb un sol mot. Escriptora? Historiadora? Poeta? Investigadora? Però si cal triar entre alguna d´elles, sense dubte aquella que aconseguix reunir el major consens entre familiars, coneguts i experts és la de dona ´rebel´. Només cal endinsar-se unes pàgines en el preciós llibre La meva cambra més estimada de Luis del Romero, el seu fill, per a tindre clar que plantejar reptes i desafiaments a la societat que l´envoltava era un dels plaers irreprimibles de l´autora de Matèria de Bretanya.

Enguany, i també el 2021, seran els anys de Carmelina Sánchez-Cutillas. L´ Acadèmia Valenciana de la Llengua l´està homenatjant com a Escriptora de l´Any i, coses de la pandèmia o de la justícia històrica, en el seu cas el reconeixement es perllongarà en el temps i seran dos els anys dedicats a la seua memòria. Una immensa i molt recomanable exposició al Centre del Carme, una mostra itinerant així com diverses lectures i actes a municipis valencians s´han organitzat amb motiu d´esta iniciativa. Esta setmana, l´AVL- a través de la seua comissió dedicada a Carmelina i integrada per les acadèmiques Maribel Guardiola, Tudi Torró, Verònica Cantó i Immaculada Cerdà- ha organitzat un feminari a jornada completa per tal que els apassionats i apassionades de l´obra d´esta dona rebel puguen disfrutar d´algunes de les veus que més coneixen la figura i obra de l´escriptora rebel. La jornada serà el dijous 24 de setembre a la Sala Refectori del Centre del Carme i l´aforament és limitat per motius d´espai i seguretat. Al matí, Maria Lacueva intervindrà amb la ponència ´Carmelina Sánchez-Cutillas, una dona forta´, seguida de Rosa Roig amb ´Carmelina Sánchez-Cutillas, una escriptora en el currículum´. A continuació, Àngels Gregori abordarà ´Les justícies poètiques amb Carmelina Sánchez-Cutillas´ i tancarà la sessió matinal Margarida Castellano amb ´Carmelina Sánchez-Cutillas, memòria, identitat i autobiografia´.

A la vesprada obrirà el torn d´intervencions al feminari Maria Àngels Herrero amb la seua reflexió sobre ´Carmelina Sánchez-Cutillas: gènere i història´. A continuació Joan Borja analitzarà ´Carmelina Sánchez Cutillas: gènere i ideologia a Matèria de Bretanya´ i Maria Àngels Francés analitzarà ´L´estratègia de l´el·lipsi: silenci i construcció d´identitat en l´obra de Carmelina Sánchez-Cutillas´. La jornada donarà pas després a una taula redona de creadores contemporànies integrada per Anna Moner, Pepa Guardiola, Gràcia Jiménez i Marisol Gonzàlez Felip. Per acabar, es realitzarà la preestrena del documental d´À Punt elaborant amb motiu d´esta commemoració de Carmelina Sánchez-Cutillas com a escriptora de l´any.