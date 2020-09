La World Press Photo torna a la Fundació Chirivella Soriano

La Fundació Xirivella Soriano de València acull entre el 17 d´octubre i el 8 de novembre l´exposició World Press Photo 20, la mostra més prestigiosa de fotoperiodisme mundial, que aconsegueix enguany la seua vuitena edició en la ciutat. La Fundació Xirivella Soriano i Doctornopo, organitzadors de la mostra, continuen amb aquest acord per a situar a València en el circuit internacional de la fotografia. L´exposició arreplega els esdeveniments informatius més rellevants de 2019 i és un referent mundial de compromís amb el periodisme gràfic i la llibertat d´expressió. El present certamen estarà organitzat dins dels protocols sanitaris enfront de la Covid-19 per a garantir la seguretat del públic assistent. El fotògraf japonés Yasuyoshi Chiba, de l´agencia AFP, ha sigut guardonat amb el World Press Photo 2020 per la seua imatge «Straight Voice» (´Veu directa´), presa durant una protesta ciutadana reclamant un govern civil a Khartum, la capital de Sudan. En la fotografia, un jove, il·luminat per telèfons mòbils durant una apagada de llum, recita poesia com a forma de protesta entre els manifestants.

Per altra banda, «Kho, the Genesis of a Revolt» (´Kho, el Gènesi d´una revolta´), del fotògraf francés Romain Laurendeau, retrata com es va gestar la revolta de milers de joves de classe treballadora d´Algèria reclamant la renúncia del president Abelaziz Buteflika, que havia ostentat el càrrec durant 20 anys. En la present edició han participat prop de 74.000 fotografies de més de 4.000 professionals gràfics de tot el món. Tres fotògrafs espanyols figuren entre els guardonats: els barcelonins Ricard García Vilanova i Ramón Espinosa, i el sevillà Antonio Pizarro Rodríguez. Les obres estan organitzades en diferents categories que abasten totes les realitats vitals i els fenòmens socials, culturals, econòmics i naturals. L´exposició presenta imatges indivivuales i sèries sobre temes contemporanis, medi ambient, notícies generals, projectes a llarg termini, naturalesa, retrats, esports i notícies d´actualitat. D´aquesta manera, World Press Photo València posa a l´abast del públic informació per a la reflexió i per a entendre els esdeveniments del moment. Chirivella Soriano està obert de dimarts a diumenge, de 10 a 14 hores i de les 17 a les 20 hores. Dilluns romandrà tancat.