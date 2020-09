La Filmoteca de l’Institut Valencià de Cultura reprén la seua programació en l’edifici Rialto. Durant la temporada començaran alguns cicles programats en la temporada passada i que van haver de ser ajornats a causa de la crisi sanitària produïda per la Covid-19 i es prendran així mateix les mesures oportunes per a garantir la seguretat dels espectadors.

El director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, José Luis Moreno, ha manifestat respecte d’això: «La prioritat de la Filmoteca en aquests moments és que els espectadors puguen gaudir de la cultura de manera segura. És vital que continuem promovent una activitat cultural de qualitat amb el suport de mesures que garantisquen la seguretat del públic». A més de l’aforament de la sala, es redueix el nombre de sessions per a fer-ne una adequada neteja i evitar la concentració de persones en les zones d’accés. Per això, hi haurà una única sessió al dia, excepte els divendres i dissabtes, que n’hi haurà dues (sempre que la duració de les pel·lícules deixe el temps suficient per a netejar la sala entre ambdues sessions).

Després del tancament de la sala el 13 de març, alguns cicles van ser cancel·lats i uns altres ajornats. És el cas de les dues grans retrospectives dedicades a Fellini i Fassbinder, les projeccions de les quals es van reprendre durant les dues setmanes, del 25 de juny al 5 de juliol, en què la Filmoteca va reobrir amb estrictes mesures de seguretat per a acomiadar simbòlicament la temporada. Des del passat mes de gener, estem celebrant el centenari del naixement de Federico Fellini amb una retrospectiva de la seua obra. En les pròximes setmanes podran veure’s els sis últims títols del cicle, entre els quals destaca la seua interpretació dels recorreguts del cèlebre seductor Giacomo Casanova, tan personal que el nom de Fellini apareix en el mateix títol de la pel·lícula, El Casanova de Fellini, estrenada en 1976.

En el canvi de dècada, va filmar dues polèmiques paràboles: Ensayo de orquesta, sobre la necessitat d’un lideratge capaç d’harmonitzar les diferències dins d’un col·lectiu, i La ciudad de las mujeres, una visió irònica del moviment feminista.

En 1983 filmaria una de les seues obres més evocadores, Y la nave va, impregnada per un halo melancòlic present també en La voz de la luna, que protagonitza Roberto Benigni. Per la seua banda, Intervista és un fals documental, en la línia de Los clowns, en què Fellini reflexiona sobre l’ofici de cineasta.

Es reprén també R.W. Fassbinder, amor i ràbia, l’extensa retrospectiva dedicada al cineasta alemany, un dels autors més prolífics i lúcids de la història del seté art.

En les pròximes setmanes estan programades algunes de les obres més incisives d’una filmografia que, sota formes més avantguardistes o apropiant-se dels codis del melodrama, sempre gira entorn de les relacions de poder i de la discriminació sexual i de classe. Títols com La ruleta china, La ley del más fuerte, El asado de Satán i La ansiedad de Veronika Voss es projectaran a la sala Berlanga durant setembre i octubre.

Un any més, i de la mà de l’Institut Cultural Romanés, la Filmoteca pren el pols del cine romanés més recent amb la programació de sis pel·lícules avalades per les seues nombroses seleccions en festivals internacionals. Obri el cicle, el 25 de setembre, l’última pel·lícula de Corneliu Porumboiu, La Gomera, present en la secció oficial de l’últim Festival de Canes i premi a millor guió en el Festival de Cine Europeu de Sevilla.

Veurem les dues primeres pel·lícules de la trilogia Love de Florin Serban: Love 1. Dog i Love 2. America; Ivana the Terrible, dirigida per Ivana Mladenovi, premi especial del jurat de la secció ‘Cineastes del present’ del Festival de Locarno; Parking de Tudor Giurgiu, una coproducció entre Romania i Espanya que compta entre el seu repartiment amb intèrprets com Belén Cuesta, Ariadna Gil i Luis Bermejo, i A Decent Man, l’òpera prima d’Hadrian Marcu, que va formar part de la secció ‘Nous directors’ del Festival Internacional de Sant Sebastià.