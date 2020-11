Durant els cinc dies de la 8a Plaça del llibre, el gran encontre de la lectura en valencià, vora 10.000 persones han visitat el recinte de la plaça de l’Ajuntament de València per a participar en alguna de les 70 activitats programades i portar-se a casa algun exemplar dels 3.000 títols oferts. I entre aquestes compres destaca com a llibre més venut el poemari ‘Cel de fang’, del Premi de les Lletres de la Generalitat, Marc Granell (Bromera).

«Estem molt satisfets amb la resposta de la ciutadania, que, respectant totes les mesures de prevenció, ha vingut a gaudir dels llibres i ha demostrat que la cultura, a més de segura, és necessària», explica Jesús Figuerola, president de la Fundació Full. Des de l’organització de la Plaça destaquen el civisme dels visitants, que en tot moment han seguit les normes de seguretat i, amb un aforament controlat de 240 persones.

Divers i fascinant com els carrers d’una ciutat, així és el rànquing dels títols més venuts en aquest gran parador literari, on conviuen poesia, no-ficció, narrativa i obres infantils de les més de 50 editorials participants. Lidera el llistat el poemari ‘Cel de fang’, Marc Granell (Bromera), qui, a més de presentar la darrera obra, va passar més d’una hora signant llibres als assistents. Li segueixen els volums ‘La València contada’, un passeig col·lectiu pel ‘Cap i Casal’ a càrrec de Vicent Baydal, Frederic Aparisi i Ferran Esquilache (Llibres de la Drassana), i ‘Palestina. Una història essencial’, de Jorge Ramos (Sembra LLibres).

Literatura infantil

Tot seguit comença el regnat de la literatura infantil, amb obres com ‘Cinc en un llit’, d’Anna Roig (Edicions del Bullent); ‘Contes per a tu’, un homenatge col·lectiu a l’enyorat Llorenç Gimènez, publicat per Perifèric, i el clàssic ‘El savi rei boig’, d’Empar de Lanuza, un volum emblemàtic per a diverses generacions reeditat per Andana Editorial.

A continuació, ‘Mónica Oltra o el compromís’, de Tomàs Escuder (Lletra Impresa), biografia de la vicepresidenta de la Generalitat. Tanquen el llistat de llibres més venuts la novel·la ‘Matèria de Bretanya’, de Carmelina Sánchez-Cutillas (Editorial 3i4), precisament en l’any designat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua com a Any Carmelina; ‘La neurona Lectoreta’, de Fani Grande (Edicions del Bullent), sobre els efectes de la lectura en el cervell dels més menuts, i l’estudi ‘Mestres valencianes republicanes’, realitzat per Mª Carmen Agulló Díaz i editat per Publicacions de la Universitat de València, entitat que enguany celebra el centenari i ha rebut el Premi Plaça 2020 a la trajectòria editorial.

Durant cinc dies la Plaça ha sigut l’escenari de taules redones i l aFundació Full i l’EMT van organitzar el III Concurs de Microrelats EMT a la Plaça, que, en aquesta edició ha rebut més de 150 narracions originals en valencià, triplicant els resultats de l’any passat.

A més enguany la Plaça ha inaugurat una plataforma 2.0 impulsada amb presentacions virtuals i una llibreria digital que inclou 14.000 títols a la venda.