El Centre Cultural La Nau celebra una nova sessió de Webinars centrada en la representació de les dones i el seu paper en la indústria de l’audiovisual, a càrrec de la professora de la Universitat de València, Áurea Ortiz.

El seminari web, que porta per títol «Moltes i diverses: les dones de les sèries i el cinema» es farà demà, a les 19 hores, a través de la plataforma Google Meet. La sessió serà presentada per la directora del Servei de Cultura Universitària de la Universitat de València, Adela Cortijo. Al llarg d’aquest mes de març la programació del Servei de Cultura Universitària tracta de visibilitzar les aportacions i perspectives de les dones en diferents camps mitjançant debats, taules redones, exposicions, muntatges teatrals i concerts.

Áurea Ortiz abordarà la situació de les dones en l’audiovisual i les importants transformacions que s’estan experimentant en aquest terreny tant en laindústria com en termes de representació. La imatge de les dones en les sèries i el cinema ha canviat de manera significativa en els últims anys, especialment en l’àmbit de les sèries, encara que menys al cinema comercial.

L’auge del feminisme i l’augment de l’oferta pel creixement de les plataformes ha suposat que ara hi haja més dones protagonistes i que aquestes siguen més diverses. Però encara queda camí per recórrer: el percentatge de dones dedicades a la producció, la direcció o l’escriptura de guió continua sent baixa.

Áurea Ortiz Villeta és historiadora de cinema, membre de l’equip de la Filmoteca Valenciana i professora d’Història de l’Art de la Universitat de València. Els seus temes d’investigació, desenvolupats en publicacions, seminaris, exposicions i conferències, inclouen la història del cinema espanyol, la relació del cinema i les arts i la representació de les dones en la producció audiovisual.