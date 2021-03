El passat 5 de febrer es varen complir 100 anys de la mort del poeta i erudit Santiago Cebrian Ibor (1880-1921), que era fill de Lluís Cebrian Mezquita, cronista de la ciutat de València, i germà major de Lluís Cebrian Ibor, arxiver de la Diputació i també poeta.

Advocat de professió i historiador de vocació, Santiago destacà com a promotor del valencianisme cívic i cultural de les primeres dècades del segle XX. I fou així que, des de ben jove, impartí nombroses conferències sobre temàtica patriòtica. Ocupà les secretaries de la societat València Nova –fundada en 1904 i presidida per Faustí Barberà– i de l’Assemblea Regionalista Valenciana de 1907. I exercí com a membre de la Joventut Valencianista, des d’on «trabajó con gran entusiasmo y formó parte de la comisión organizadora del primer acto de afirmación valencianista celebrado en el Teatro Eslava en 1914», tal com assegura una de les necrològiques que la premsa li dedicà.

En el terreny literari, excel·lí com a autor líric: obtingué el màxim guardó en els Jocs Florals de València de 1910 amb el poema «Cant a les filles de l’antic Regne de València». I, cinc anys després, publicà les seues principals composicions sota el verdaguerià títol de Pàtria, un poemari que Eduard López-Chavarri qualificà com «un nuevo dique al centralismo invasor que quiere matar lo más noble de cada espíritu regional: la lengua». D’una altra banda, Santiago també brillà en el camp erudit. En aquest sentit, elaborà un treball d’investigació sobre el tema «La regió valenciana conforme la varen vore els geògrafs majors» que fou premiat en 1916; i, encara, un estudi titulat Los fueros de Valencia (1925), que finalitzà el seu germà Lluís.

La prova evident que Santiago Cebrian és, a hores d’ara, gairebé un desconegut –fins i tot per als historiadors/es de la literatura– rau en dos fets: que el Diccionari de la Literatura Catalana, de la prestigiosa editorial Enciclopèdia Catalana, consigna la seua data de defunció de manera errònia; i que diversos portals d’internet atribueixen al seu germà Lluís l’autoria del poema «Vent de ponent» (1915), que esdevingué un dels himnes de referència del moviment valencianista. Quan el ben cert és que, amb aquella composició, Santiago obtingué el primer premi del «Concurs d’Himnes Nacionals Valencians» impulsat pel setmanari Pàtria Nova, que dirigia Marià Ferrandis Agulló.