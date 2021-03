Àngels Gregori va saber des que estudiava a l’institut que es volia dedicar a la poesia. I ha aconseguit el seu propòsit perquè ha fet de la seua vocació una professió. La poeta d’Oliva va participar ahir a la Trobada d’Escriptors de la Biblioteca Valenciana on van assistir alumnes de l’IES Balears i de la Universitat Popular Pobles del Nord de València.

Va confessar que va ser una estudiant rebel que es passava el dia llegint poesia i descuidava les lectures obligatòries de l’assignatura de Literatura.

Autora de llibres com ‘New York, Nabokov & Bicicletes’ i ‘Quan els grans arbres cauen’ (Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians 2019 en poesia), entre altres, va reconeixer tres llocs importants en la seua obra: Oliva, on va nàixer; Barcelona, on va estudiar i que es va convertir en el seu centre d’operacions, i Nova York, que és una ciutat que li fascina i un mite de referències literàries, cinematogràfiques i musicals. «És un lloc on em perd per a trobar-me», va afirmar.

Àngels Gregori va defensar que «l’essència de la poesia resideix en la intensitat perquè en tres minuts resumeix una vida», i, en aquest sentit, va establir una similitud amb les cançons. «Un poema és una cançó», va dir.

Va parlar del seu procés literari i de com ha canviat amb el temps. «La urgència de la seua joventut ha sigut substituïda per la calma a l’hora d’escriure».

Quant als seus referents estan, Luis García Montero, Marc Granell, Josep Piera, Francisco Brines i Elizabeth Bishop.