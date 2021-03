El Teatre Principal de València acull hui, Dia Mundial del Teatre ‘Pep Cortés, teatre i vida’ un homenatge al gran actor i director alcoià que ens va deixar recentment. L’homenatge es tornarà a celebrar el 9 d’abril al Teatre Calderon d’Alcoi i el 2 d’octubre al Teatre Principal de Castelló, ciutats molt vinculades a la seua trajectòria vital i artística.

L’homenatge és una iniciativa conjunta de la companyia La Dependent, l’Ajuntament d’Alcoi, l’Institut Valencià de Cultura i la Universitat Jaume I de Castelló, amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Ha sigut dirigit per Juanjo Prats en col·laboració amb Toni Valesa, Cesca Salazar, Raul Torrent i Joanfran Rozalen, i serà presentat per Juanjo Prats juntament amb l’actriu Pepa Miralles.

En l’homenatge hi haurà tres parlaments que ens acostaran de manera senzilla a la trajectòria i vida de Pep Cortés: el del seu amic Paco Blay que va estar amb ell en tot el seu periple polític a la ciutat d’Alcoi, el del president del Parlament Valencià, Enric Morera, que ha viscut el seu ideari cultural i polític i el del president de la Generalitat, Ximo Puig, amic personal de Pep des que va estar vivint a Castelló. També hi participaran i prendran la paraula la seua dona Silvia Bonfill acompanyada de les seues filles Aitana i Pirena.

També hi col·laboren un bon grapat de companys de Cortés als escenaris com Rosanna Espinós, Xavi Mira, Joanmi Reig, Neus Agulló, Tomàs Mestre, Pep Sellés, Joan Gadea, Marcos Cantó, Jordi Carbonell, Maribel Casany, Giovanna Ribes, Conxi Domenech, Gemma Miralles i Toni Pastor.

La figura de Pep Cortés és una de les més importants de la història del teatre al nostre territori, Cortés era una persona que va fer possible, amb les seues iniciatives, el creixement del teatre a la Comunitat Valenciana, fonamentalment a Alcoi, Castelló i València, i amb una aposta decidida per la vertebració d’un país i el suport a un teatre valencià i en valencià.

L’homenatge que es presenta al Principal és un reconeixement a la seua impressionant trajectòria teatral i vital. Pep Cortés, que va morir en desembre de 2019, va participar en series com ‘Senyor retor’ de Canal 9 o Todos a la cárcel, de Berlanga.

Entrevista de Lluís Messeguer

L’eix de l’homenatge és la projecció d’una entrevista realitzada per l’acadèmic de l’AVL, Lluís Messeguer a Pep Cortés. També hi haurà fragments d’interpretacions de Pep Cortés a la televisió i el cinema; així mateix es llegirà el manifest del Dia Mundial del Teatre, escrit enguany per l’actriu Helen Mirren.

Un conjunt musical, dirigit per Panchi Vivó, interpretarà en directe temes escollits d’espectacles en els quals ha participat, incorporant a membres del grup SUGAR, un musical fet a Barcelona i inspirat en «Con faldas y a lo loco». L’acte acabarà amb la interpretació de l’havanera final de l’espectacle ‘L’aniversari de Don Eduardo’ dirigida pel propi Pep Cortés, escrita per Carles Pons i musicada per Panchi Vivó.