‘Bankia Escolta València’ llança nous projectes per a mitigar l’impacte de la pandèmia

‘Bankia Escolta València’, el programa dirigit a promocionar i donar suport a la música i el moviment associatiu musical a la Comunitat Valenciana i dotat d’un milió d’euros en 2021, impulsarà enguany noves iniciatives amb la finalitat d’adaptar-se a la realitat derivada de la pandèmia de la Covid-19 i a mitigar l’impacte d’aquesta sobre el col·lectiu de societats musicals.

El programa, impulsat per Bankia amb el suport de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i l’Institut Valencià de Cultura (IVC), s’ha redissenyat amb la finalitat d’adaptar aquests projectes a l’evolució de la pandèmia conscients del greu impacte que està tenint sobre l’activitat musical, tant professional com amateur, i que està posant en risc la supervivència del teixit associatiu i musical de la regió.

Una de les novetats més destacades és la reconversió dels ‘Premis Bankia al talent musical a la Comunitat Valenciana’, que es convoquen de manera biennal per a reconéixer a persones i entitats que estan desenvolupant projectes d’excel·lència de referència nacional i internacional en els diferents àmbits de la música.

En l’edició de 2021, aquesta iniciativa es reconverteix en les noves ‘Ajudes a la Música Valenciana’, ajudes econòmiques amb un destacat vessant social, que permeten beneficiar a un nombre major d’entitats i agrupacions musicals.

Amb un pressupost de 90.000 euros, les ‘Ajudes a la Música Valenciana’ concediran un total de 26 premis, articulats en quatre categories: ‘Ajudes a les empreses i als emprenedors/as relacionats amb l’activitat musical a la Comunitat Valenciana’, ‘Ajudes a les formacions musicals de caràcter professional’, ‘Ajudes als centres educatius que desenvolupen innovacions per a mantindre la qualitat educativa i impulsen projectes d’igualtat i inclusió social en temps de la Covid-19’ i ‘Ajudes a les societats musicals que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la Covid-19’.

El ‘Pla d’Estímul a les orquestres valencianes’ serà, a més, una de les línies estratègiques d’actuació del programa ‘Bankia Escolta València’ en aquesta edició. Amb un pressupost total de 90.000 euros, aquesta línia té com a finalitat l’impuls del moviment orquestral de les societats musicals, fomentant el teixit orquestral i acostant aquest tipus de repertoris als municipis de la Comunitat Valenciana, contribuint així a la seua promoció cultural i turística.

Concurs d’orquestres

Si bé les circumstàncies sanitàries no han permés convocar l’edició de 2021 del ‘Concurs d’Orquestres de la Comunitat Valenciana’, sí que es mantenen projectes com el ‘Festival d’orquestres’ i el ‘Cicle de concerts’, igual que altres anys, però adequant el calendari a les circumstàncies actuals, a fi d’assegurar en tot moment el compliment de les mesures de seguretat i salut establides. Aquestes propostes s’implementaran amb el ‘I Festival d’Orquestres Juvenils’, un nou cicle de concerts d’orquestres juvenils de les escoles de música i centres autoritzats de les nostres societats musicals que té per objectiu continuar potenciant aquesta línia de foment de la pràctica orquestral entre els estudiants més joves del col·lectiu. A tot això se sumarà un curs de perfeccionament per a directors d’aquestes orquestres juvenils, impartit pel mestre Cristóbal Soler, així com un estudi sobre la situació actual dels projectes orquestrals juvenils a la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a l’àrea de protecció i conservació del patrimoni, el projecte ‘Música a la Llum’ mantindrà un any més la seua ferma aposta per la investigació, catalogació i difusió del patrimoni musical que atresoren les societats musicals. Aquest projecte s’ha vist reconvertit en un cicle de quinze concerts en la Alqueria Julià-Casa de la Música, per a l’edició 2021 es pretén culminar l’any amb un concert a càrrec de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV en el qual s’interpretaran obres recuperades gràcies a aquesta iniciativa, amb el consegüent enregistrament discogràfic.

Així mateix, es manté el compromís amb altres línies bàsiques d’actuació com és la pròpia ‘Alqueria Julià-Casa de la Música’, nova seu de la FSMCV, i la seua dinamització; o la convocatòria de beques per als alumnes de les escoles de la xarxa de societats musicals que enguany aconseguirà la seua huitena edició amb un pressupost de 300.000 euros.

Vertebració del territori

La coordinadora de la Direcció de Comunicació i Relacions Externes de Bankia a la Comunitat Valenciana i Múrcia, Isabel Rubio, ha destacat «la importància de mantindre el suport a les societats musicals en un moment tan necessari a través d’un programa que ja s’ha convertit en referent des del punt de vista social i cultural i amb el qual, des de 2014, hem contribuït a vertebrar el territori». «Per a Bankia la música representa els nostres propis valors: professionalitat, integritat, compromís, proximitat i orientació a l’assoliment», ha subratllat.

Per a la presidenta de la FSMCV, Daniela González, «el programa ‘Bankia Escolta València’ suposa un suport vital per al col·lectiu de les societats musicals, especialment en aquests moments, que són crítics per l’enorme impacte que està suposant la crisi en el nostre sector. Gràcies a aquest programa hem impulsat projectes clau en termes de conservació patrimonial, foment de l’educació musical o d’impuls del teixit orquestral en el nostre territori, entre altres, consolidant-se com a referent en el foment del nostre patrimoni i la nostra cultura». «Ara -afig la Presidenta- amb l’adaptació d’aquests projectes a la nova realitat, tornem a demostrar que Bankia Escolta València segueix al costat de les societats musicals quan més el necessiten».

Per a Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, el programa ‘Bankia escolta València’ «ha suposat un abans i un després en el suport institucional a les bandes de música del nostre territori i ja és un puntal imprescindible del creixement i la consolidació de nombroses societats musicals valencianes, així com en la formació dels nostres músics. Enguany apostem encara més si cap per tots els projectes que ho componen, per a continuar estant al costat de la música en tots els seus vessants».

La FSMCV ha inaugurat recentment L’Alqueria Julià, seu de la federació i lloc per realitzar concerts. Aquest lloc serveix per donar difusió a l’activitat de les societats musicals a la ciutat de València i com a punt de trobada dels músics valencians.