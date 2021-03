Des de la posada en marxa de les seues noves programacions a principis d’any, La Mutant i el Teatre El Musical han anat acollint als artistes i formacions beneficiaris de les ajudes de residències artístiques, concedides un any més per l’Ajuntament de València a través de la regidoria d’Acció Cultural. El principal objectiu d’esta iniciativa continua sent la promoció de l’escena valenciana, incentivant el treball dels creadors i creadores emergents i facilitant el desenvolupament d’espectacles amb una especial aportació social o cultural. Les ajudes abasten tot tipus de disciplines, i a l’hora de valorar les diferents propostes es té en compte la qualitat artística, la innovació en els llenguatges escènics, el compromís social o la capacitat per generar nous públics.

El programa de residències del TEM va començar a principis de febrer amb «Yo tardaré un poco más», una creació de Maria Guerra dirigida per Toni Agustí i basada en el procés d’investigació i escriptura d’un text teatral sobre una adolescent que comet un parricidi; un muntatge que tindrà una primera representació la propera setmana (dimarts 30, 18.30 h.) i que al maig tornarà a la sala com a part del festival Cabanyal Íntim. També des de febrer s’assaja «Cuchillos de palo», una peça d’Iñaki Moral, Eva Zapico i Maribel Bayona que reflexiona sobre els conceptes d’herència i responsabilitat en un món prop del col·lapse, i que es podrà veure igualment el dimecres 31 a les 18.30 hores en una mostra oberta al públic. A més, la sala del Cabanyal-Canyamelar ha acollit durant estes últimes setmanes projectes com «Erospheria», un treball de videoart, dansa i moviment a càrrec d’Anna Estellés (qui crea una narrativa visual on els nous imaginaris es transformen en diferents paisatges que transgredeixen els imaginaris heteronormatius), o «Save the Temazo», un espectacle circense i musical del col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C. i la directora escènica Jimena Cavalletti.

Per la seua banda, La Mutant ha rebut dues residències artístiques al llarg del mes de març. Una d’elles és «Vozoca», una proposta desenvolupada per Alba Murcia i Virginia Roig i centrada en com la vida a les ciutats ens manté allunyats i aliens a connexions amb el nostre cos, perdent consciència sobre la nostra pròpia materialitat i la materialitat del medi en què vivim. L’altra és «Hospedar(nos)», un procés d’investigació que sorgeix arran de la imatge que la societat té de la joventut, i que porta la signatura de la companyia La Galguera. La mostra de «Vozoca» tindrà lloc el dimecres 31 a les 12 hores, amb entrada lliure fins a completar l’aforament de 20 persones.

Per als coordinadors artístics de tots dos teatres, estes residències tenen un paper determinant a l’hora de potenciar la tasca dels joves talents del nostre territori. Des del TEM, Juanma Artigot destaca que «són fonamentals per aconseguir l’objectiu de convertir els espais escènics municipals en espais de creació que cohabiten amb l’exhibició, al temps que es crea un vincle de suport i compromís amb la creació local. El focus es centra en l’acompanyament durant el procés de recerca, i també en donar visibilitat a les propostes perquè tinguen continuïtat i siguen desenvolupades posteriorment». A La Mutant, Marta Banyuls subscriu les paraules del seu company i afegeix: «Desitgem que els espais municipals es convertisquen en estructures de creació capaços d’albergar residències d’altres comunitats autònomes i fins i tot internacionals, expandint-se més enllà de l’àmbit local».