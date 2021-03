L’Institut Valencià de Cultura finalitza en la Filmoteca de València l’extens cicle commemoratiu del naixement d’Eric Rohmer (1920-2010), amb la projecció durant el mes d’abril de les quatre pel·lícules de la cèlebre tetralogia ‘Els contes de les quatre estacions’, rodada pel cineasta francés en la dècada dels noranta.

Després de la sèrie dels «Sis contes morals» dels anys seixanta i els sis films de ‘Comèdies i proverbis’ dels huitanta, el director veterà veterà de la Nouvelle Vague va dirigir en els noranta quatre pel·lícules que transcorren en cada una de les estacions per a tornar a reflexionar sobre qüestions com la naturalesa de l’amor, l’amistat, la fidelitat, la seducció o el desig. En aquesta sèrie, l’oratge i el paisatge de cada estació funcionen quasi com un personatge i determinen el to i l’enfocament de la narració de cada un d’aquests contes.

La Filmoteca de València inicia les projeccions de la sèrie amb ‘Cuento de primavera’ (1990), protagonitzada per Anne Teyssèdre, Hugues Quester, Florence Darel i Eloïse Bennett. La pel·lícula podrà veure’s hui i el diumenge 4 d’abril, a les 18 hores.

En aquest primer capítol, Rohmer conta una història de conflictes amorosos enrevessats amb la seua habitual senzillesa estilística: una jove professora de filosofia és convidada a passar un cap de setmana en el camp per una amiga, que també porta son pare, el qual, al seu torn, va amb la seua jove amant. Per determinades circumstàncies, la professora i el pare de l’amiga es queden sols.

El dimecres 7 d’abril i el dissabte 10 d’abril, a les 18 hores, la Filmoteca projecta ‘Cuento de invierno’ (1991), segon capítol de la sèrie que va obtindre el Premi del Jurat i el Premi Internacional de la Crítica FIPRESCI en el Festival de Cine de Berlín.

Protagonitzada per Charlotte Very, Frederic van den Driessche, Michel Voletti, Herve Furic i Ava Loraschi, la pel·lícula conta una història de desitjos frustrats i desacords amorosos ambientada en Nadal, però que paradoxalment gira al voltant del record d’un dia d’estiu. Durant unes vacacions estivals, Felicia i Charles tenen un romanç, però a causa d’una confusió de direccions perden el contacte. Cinc anys després, per Nadal, la jove viu a París amb sa mare i amb la seua filla nascuda nou mesos després d’aquell estiu. En la seua vida sentimental, Felicia dubta entre un perruquer i un jove llibrer, però és incapaç de comprometre’s amb cap dels dos perquè no pot oblidar el seu antic amor.

El dimarts 13 d’abril i el divendres 16 d’abril, a les 18 hores, la Filmoteca projecta ‘Cuento de verano’ (1995), una història de romanços estiuencs protagonitzada per Amand Langlet, Melvil Poupaud, Gwenaëlle Simon i Aurélia Nolin. En el tercer capítol de la sèrie, el jove Gaspard viatja a la costa de Bretanya per a trobar-se amb la xica de qui està enamorat. Però, mentre l’espera, coneix dues altres joves: una atractiva morena que suggereix nous rumbs al seu cor i Margot, amb qui entaula una profunda amistat.

Finalment, la Filmoteca projecta el dijous 29 d’abril i el dissabte 1 de maig, a les 18 hores, ‘Cuento de otoño’ (1998), última entrega d’‘Els contes de les quatre estacions’. Premiada amb el millor guió en el Festival de Venècia, la pel·lícula està protagonitzada per Béatrice Romand, Marie Rivière, Didier Sandre i Alain Libolt.