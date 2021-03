Les ulleres de Llombart

Hui que es compleixen 128 anys de la defunció –un Divendres Sant– de l’escriptor (poeta, periodista, traductor, dramaturg...) Constantí Llombart (1848-1893), vull explicar una circumstància sobre la qual els estudiants m’interroguen sovint: per quin motiu l’autor anava sempre amb ulleres fosques, arquetípiques dels cecs.

Així, a la majoria d’imatges i representacions que ens han arribat de Llombart, el que més crida l’atenció de la seua característica fisonomia són uns binocles ovalats i obscurs, de reduïdes dimensions, que, a la vegada que li confereixen un toc misteriós, impedeixen veure-li els ulls. I és el cas que, pel que sabem, l’ús d’aquelles lents no obeïa tant a una motivació visual com estètica.

Llombart patia tracoma, és a dir, inflamació de la còrnia i la cara posterior de les parpelles. Un dels efectes externs que provoca aquesta conjuntivitis crònica és l’enrogiment dels globus oculars. I ací és on sembla que radicava el vertader problema per a Constantí, ja que la seua joventut estigué molt lligada a les tavernes i els baixos fons de la ciutat. Una època desordenada que afortunadament superà; però que els ulls sempre vermells li remembraven, i per això desitjava ocultar-los.

En aquest sentit, resulten ben eloqüents i expressius els comentaris que Juli Just realitzà en 1929: «[Llombart] portava sempre, muntades sobre el nas –un nas gros i curt– i ben subjectes a les orelles, unes gafes negres amb les quals tractava d’amagar uns ulls rabiosament enrogits, per la qual cosa Blasco [Ibáñez] solia dir a Llombart platerets de foc». I, més avant, afegia Just: «Algunes voltes, al passar per davant d’una taverna, sentia que algú el cridava amb grans veus: «Llombart! Llombart!... ¿Ens bevem un traguet?» Llombart refusava amb paraules corteses, però accelerava el pas temorenc de l’apegalosa obsequiositat dels borratxos –mosquits de tenda– antics coneguts seus de l’època de bohèmia i joventut». Aquest fou el principal motiu pel qual, a partir d’un determinat moment, adoptà les ulleres fosques amb què tan magistralment el retratà Ignasi Pinazo, i que l’acompanyaren fins a la tomba.

Si esteu interessats en la vida i l’obra d’un dels activistes culturals més palpitants del nostre segle XIX, us recomane la lectura de l’excel·lent biografia de Llombart que, amb el títol Esperit de valencianisme, temps enrere li dedicaren Josep Enric Estrela i la Institució Alfons el Magnànim.