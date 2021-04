El text «Hipocondriart», de Borja López Collado, va ser presentat en la seua versió breu en format de lectura dramatitzada al darrer Torneig de Dramatúrgia Valenciana, en gener de 2020, que organitza l’Institut Valencià de Cultura (IVC), i va resultar vencedor de l’edició gràcies al vot del públic. A causa d’aquest recent èxit, López Collado decideix emprendre la producció teatral de la versió íntegra i estesa de l’obra.

Dos homes a la sala d’exposicions d’un museu contemplen un dels quadres: una vagina gegant amb motius bucòlics i abstractes plena de significats ocults per descobrir. Un dels homes te l’empremta dactilar d’un tal Jesús. L’altre és el pare de l’artista, de Paula. A mesura que avança la relació d’aquests dos desconeguts, prompte descobrim que les intencions d’un d’ells són realment fatalistes. A partir d’aquesta rocambolesca situació, «Hipocondriart», reflexiona sobre l’individualisme vigent i com l’art ens enfronta permanentment amb la realitat, sent eina d’espill on un pot arribar a veure’s reflectit a si mateix i al seu temps. «L’obra es presenta com una radiografia del nostre temps, un escàner del nostre ara més emocional», apunta López Collado, «vivim una època en la qual sembla que no som capaços d’empatitzar amb l’altre, d’escoltar-nos, d’entendre’ns». El text, d’irreverent caràcter tragicòmic, es debat en una balança entre la interpretació catastròfica quasi misantropa cap a l’individu contemporani i el llegat de l’art com a punt d’inflexió i reflexió.

A l’espectacle, trobem un elenc format per actors de la talla de Carles Sanjaime («Valenciana»), la recent guanyadora del premi de l’Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) a actriu revelació, Gloria Román («5 Lobitos»), i Bruno Tamarit («El malfet d’Inishmaan»). I amb un equip artístic integrat per Ximo Rojo en la direcció tècnica, María Almudéver com a vestuarista, Sofía Zaragoza en el disseny gràfic, Raúl Piles a càrrec de la imatge gràfica i Mar Sanjuán en la comunicació.

Borja López Collado, és un creador jove amb trajectòria professional en l’autoria, direcció i producció teatral, que pertany al conjunt d’autoria viva valenciana, i en el seu repertori trobem les obres Tríp-ti-co, Amoureux Solitaires, Halloween Party, Sifilítik.o o Licantropia.

En 2019, el seu projecte Generació Z aconsegueix la residència artística que atorga la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València. El seu espectacle, Licantropia (2019) obté la residència de creació de Sala Carme Teatre i com a dramaturg participa recentment en la X edició del Torneig de dramatúrgia catalana (2020) al Festival Temporada Alta de Girona. «Només si som conscients del nostre temps perdut, serem capaços d’invertir en el temps que està per vindre», remarca Borja López Collado.