La Universitat de València organitza el primer curs en línia d’autoedició a través de l’Aula de Còmic. El curs consta de huit xarrades i debats en línia que tindran lloc per mitjà de la plataforma Blackboard Collaborate, del 14 d’abril al 2 de juny. Les sessions estan enfocades a dilucidar els secrets de les publicacions independents i de tiratge reduït, incloent-hi petites editorials enfocades a la professionalització i sistemes pedagògics i metodologies generadores de sinergies per al desenvolupament d’autopublicacions sostenible.

València és un punt generador d’autoedició de gran importància a Espanya i també un punt litúrgic europeu. Mitjançant els diversos festivals que acull la ciutat, també serveix com a observatori excel·lent per a veure les principals línies creatives que sorgeixen en aquest terreny. L’autogestió creix i evoluciona en diverses direccions gràcies als diferents mitjans de producció existents, i genera projectes no solament enfocats a l’oci sinó també amb un interès educatiu i cultural.

El curs comença el 14 d’abril amb una xarrada a càrrec del fanziner, dissenyador i fotògraf Mon Magán, titulada «Fer fanzines hui: aspecte formal». La sessió se centrarà en l’autoedició de fanzins i s’aprofundirà en el disseny formal.

El curs continua el 21 d’abril amb «El pas a pas en el procediment de la narrativa seqüencial i reflexió», amb l’artista Rosa Codina i l’escriptor de còmics Javier Marquina, que parlaran sobre la situació actual del còmic, la manera com fer-ne un i els autors com a indústria. «El fanzín valencià en els 2000» serà el protagonista de la xarrada següent, el 28 d’abril, a càrrec de tres editors, Guillermo Morales, Pedro Kat i Joseba Basalo, que tractaran la gestió d’una editorial i faran un repàs al fanzín valencià en els 2000.

Les plataformes en línia de mecenatge tindran un paper destacat en la sessió del 5 de maig, ja que els alumnes podran escoltar Jonàs Sala, de Verkami, que ajudarà artistes i creadors a fer realitat els seus projectes.

El màrqueting i l’autoedició, la publicitat i la difusió seran els temes principals de la sessió del 12 de maig, «Metodologia i estratègia digital’» a càrrec del desenvolupador Luis Roig, de Drawfolio. El 19 de maig en «Pedagogia. El meu primer fanzín», Lluc Mayol explicarà com funcionen els sistemes pedagògics a través del fanzín i tractarà el tema de l’autoedició d’una manera didàctica.

Els festivals d’autoedició seran els protagonistes de la xarrada del 26 de maig, amb una reunió en què participaran dirigents i col·laboradors de festivals de l’estat espanyol i de l’Amèrica Llatina. L’última sessió del curs tindrà lloc el 2 de juny amb la xarrada «B-analitzar fanzins», a càrrec d’Alejandro Álvarez i Eixa, que parlaran de fanzins significatius en diferents gèneres.

La matrícula es pot formalitzar en http://links.uv.es/w2e0IP8, tant per a estudiants de la Universitat com per a públic en general.

El curs és dirigit pel fanziner i locutor Alejandro Álvarez, i pels coeditors d’Edicions Anònimes Carlos Mercé i Vicente Perpiñá. El curs està organitzat per l’Aula de Còmic de la Universitat de València i compta amb la col·laboració de Fanzineología, Càtedra d’Estudis del Còmic Fundació SM-Universitat de València, Fandogamia, Aleta Ediciones, Grafito Editorial, Edicions Anònimes, Ediciones Inuit i Verkami.