L’Institut Valencià d’Art Modern - IVAM llança una campanya amb l’objectiu d’augmentar el suport de la societat a la institució. Sota el lema «Què li demanes a una amiga?», la iniciativa pretén sumar nous socis al col·lectiu d’Amics i Amigues de l’IVAM perquè exercisquen d’ambaixadors i servisquen d’altaveus de difusió de l’art i la cultura.

Com a contrapartida, es poden beneficiar d’entrada gratuïta al museu; descomptes en la subscripció a la plataforma de continguts audiovisuals Filmin; accés a concerts de La Marina de València; activitats culturals exclusives com les cinc rutes guiades «Darrere del mur» que exploren diversos espais arquitectònics valencians; visites guiades a l’IVAM i a l’IVAM CADA Alcoi; entrada especial als tallers educatius familiars; invitació a totes les inauguracions de l’IVAM; i entrada gratuïta i descomptes per a altres museus com el Guggenheim de Bilbao, el Museu Picasso de Màlaga o el Museu Patio Herreriano de Valladolid, entre altres molts avantatges.

La primera fase de la campanya va començar fa tres setmanes amb una apegada de cartells pels principals carrers de València i Alcoi. El missatge principal traslladava una pregunta oberta als transeünts amb una creativitat gràfica molt senzilla: «Què li demanes a una amiga? Què li demanes a un amic?». L’objectiu de l’acció és conscienciar la ciutadania sobre la importància que tenen els Amics i Amigues de l’IVAM, un pilar bàsic del museu, amb una vocació innata de servei a la institució cultural a la qual donen suport.

«El programa d’Amigues i Amics és una sòlida xarxa de suport que serveix de vincle entre l’IVAM i la societat, i manté una necessària relació bidireccional: d’una banda, acostant el museu als ciutadans i, d’una altra, exercint de portaveus de la societat sobre les seues inquietuds culturals», expliquen des de la institució. Encara que hi ha un suport emocional molt important, aquest col·lectiu funciona sobretot quan els seus membres es converteixen en representants del museu i actuen com a altaveus que conten la importància del patrimoni cultural.

Per a la segona fase de la campanya, l’IVAM ha comptat amb la participació de la cantant Luna Valle, que acaba de llançar la seua cançó ‘Cultura Audiovisual’; l’estilista Enol Blasco, que ha realitzat treballs per a Vogue, Slippage, Sicky Magazine o Vanidad, i Paco Inclán, editor de la revista d’art i pensament ‘Bostezo’ o de la guia ‘Cocinas Migrantes’, que aporten —a través de vídeos— el seu testimoni sobre què demanen a un amic o a una amiga. També participen en aquesta proposta Almudena Amador, que ha convertit la seua llibreria Ramon Llull en un sòlid puntal cultural i social del barri del Carme, i Sol Candela, que presideix la Fundació Arquia després d’una llarga trajectòria com a arquitecta. Tots ells apel·len al sentiment de pertinença a l’IVAM i a la vinculació emocional que s’estableix en formar part d’un projecte artístic.

Amb l’objectiu que l’IVAM estiga present en la vida cultural de la ciutat i d’acostar-lo a la ciutadania, les tarifes que s’han establit per als socis parteixen de quantitats molt reduïdes, en concret, des de 20 €. El programa inclou noves categories com ‘Amic Família’, de la qual es pot beneficiar un grup compost per dos adults i tres menors de 18 anys, o ‘Amic Patrocinador’, destinat a empreses i institucions.

A més, coincidint amb el llançament d’aquesta acció, aquells nous membres que s’hi donen d’alta del 15 de març al 15 de maig de 2021 gaudiran d’un descompte del 50 %.