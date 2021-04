Les societats musicals de la Comunitat Valenciana han conquistat aquesta setmana un repte històric: ja són Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial. Així ho va anunciar dimarts passat dia 30 el Ministeri de Cultura i Esport. El col·lectiu pot finalment celebrar un reconeixement que porta anunciant-se des del mes de juliol passat, quan el Ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, en una reunió amb el President de la Generalitat, Ximo Puig, i la Presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Daniela González va declarar la intenció del govern d’atorgar aquesta declaració al moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana.

La declaració reconeix la labor educativa, social i cultural, única en el món, que representen les societats musicals de la Comunitat Valenciana, algunes d’elles centenàries bicentenàries, que representen més del 50 % del conjunt de societats musicals espanyoles i que ja van ser declarades Bé d’Interés Cultural Immaterial en 2018.

«Volem donar la nostra enhorabona a cadascuna de les 550 societats musicals que componen la FSMCV i a tots els integrants d’aquest col·lectiu per haver aconseguit, després de molts esforços, el reconeixement que mereix el col·lectiu», ha comentat la presidenta de FSMCV, Daniela González, al matex temps que ha volgut agraïr «la tasca realitzada per tots els voluntaris que han format part de la Federació durant més de 50 anys». Per a la presidenta, es tracta d’un «avanç importantíssim en el reconeixement i la protecció patrimonial de les societats musicals de la Comunitat Valenciana».

Tan prompte com la notícia eixia a la llum, l’alegria es feia notar en la societat valenciana on centenars -si no milers- d’integrants del col·lectiu, partits polítics, institucions, i entitats reconegudes amb història lligada a les societats musicals inundaven les xarxes amb missatges de celebració i de felicitació.

«Ha sigut un autèntic goig veure la recepció que ha tingut la notícia en tots els nivells de la societat valenciana», ha comentat González. «El que hem viscut tant en xarxes socials com de manera personal durant aquests dies ens dóna una mostra de la penetració social i cultural que té aquest moviment en tot el territori valencià i de l’estima que valencians i valencianes senten per les bandes de música», afig.

Veiem reconegut tot eixe treball i esforç que fem des de fa 52 anys des de la Federació. I des de fa dècades, en fins i tot segles, en moltes de les nostres societats musicals. Per tant, aquest reconeixement és un mèrit de tots: de milers i milers de persones que formen part d’aqueix col·lectiu, i de totes aquelles persones que abans que nosaltres, han aportat el millor de si mateixes, de manera altruista, amb la finalitat de sostindre la seua societat musical.

Amb això, són 550 societats musicals que compten entre elles amb més de 1.100 bandes de música, 200 orquestres, més de 600 centres educatius, més de 40.000 músics, 60.000 alumnes i 200.000 socis i milers que voluntaris que componen una de les xarxes de voluntaris més extenses del país són ja Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya, un reconeixement que se suma a la declaració com a Bé d’Interés Cultural Immaterial concedida en 2018 (Decret 68/2018, de 25 de maig, del Consell).

Aquest reconeixement suposa un moment històric i un punt d’inflexió vital per al col·lectiu, que necessita amb urgència la protecció institucional que atorga aquesta declaració després del pitjor any de la seua història, amb pèrdues per damunt dels 20 milions d’euros a causa de la cancel·lació dels actes culturals per la pandèmia de la covid-19.

«Arriba quan més ho necessitem, perquè les societats musicals estan travessant el que és, segurament, el pitjor moment de la seua història. I per això, necessitem el suport i l’ajuda de les administracions públiques, perquè ens ajuden a salvaguardar la supervivència de les societats musicals en aquests moments crítics. I això implica tant ajudes econòmiques directes com accions d’estímul, de foment de la nostra activitat artística i educativa, mesures sanitàries i de protecció de les milers de persones que formen part d’aquest immens col·lectiu, entre altres accions».

«Hem de protegir un patrimoni que és de tots i que mereix ser reconegut com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat», conclou Daniela González.