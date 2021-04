El Festival Microclima de Camprodon (Girona), que enguany celebrarà la seua quarta edició, recupera el format itinerant i oferirà cinc concerts gratuïts durant el mes de maig en diverses localitzacions emblemàtiques del municipi. El festival combinarà artistes de dilatada trajectòria amb propostes de recent creació. En aquest sentit, Xavi Sarrià i Lluís Gavaldà encapçalaran el cartell.

Xavi Sarrià, l’exlíder d’Obrint Pas, arribarà al festival per presentar No s’apaguen les estreles, un concert que repassarà himnes de la seua trajectòria. Lluís Gavaldà, portarà l’espectacle A la carta, acompanyat del pianista Joan Pau Chaves per repassar el repertori de la banda en format acústic.

El Microclima també viurà l’estrena dels nous projectes en solitari de Sandra Monfort i Pau Lobo. La cantant valenciana, membre de Marala, acaba de publicar el primer disc amb temes que arrenquen de la tradició amb una mirada electrònica i poètica.