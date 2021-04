La Fundació FULL –Fundació pel Llibre i la Lectura- reedita enguany el projecte «Sentim les llibreries», on cada participant rebrà un llibre sorpresa i tindrà, al seu torn, l’oportunitat de regalar-ne a un altre participant. Els intercanvis «invisibles» es produiran en les quaranta-nou llibreries del territori valencià que enguany participen a la iniciativa.

«Sentim les llibreries» va comptar amb una primera edició en 2020, gestionada per María Bastarós i un equip de voluntaris entre els quals hi havia persones vinculades a l’escriptura i a les llibreries.

En aquella edició es van sumar setze llibreries únicament de València, però va tindré més de 2.000 participants, amb una acceptació molt favorable per part del col·lectiu de llibreters. « Molts dels participants i llibreters ens animaven a fer una segona edició», afirma Maria Bastarós.

En aquesta segona ocasió, a l’equip se sumen la gestora cultural Chus Bernabeu i la Fundació FULL, per tal d’impulsar el sector del llibre valencià. La imatge d’aquesta edició és a càrrec de la il·lustradora establida a València Alba Casanova.

Les instruccions per a participar són molt senzilles. Cada participant ha de completar un formulari digital que està al web de FULL abans del 25 d’abril i inscriure’s en una de les quaranta-nou llibreries de la iniciativa, especificant quins gustos literaris té per tal de facilitar la tasca al seu regalador.

El 5 de maig, cada participant rebrà un correu electrònic amb la fitxa del participant que li ha sigut assignat. No sabrà el seu nom real, ni tindrà accés al seu email: només coneixerà un sobrenom, edat i els gustos literaris. D’aquesta manera, els participants hauran d’acudir a la seua llibreria abans del 5 de juny i triar un llibre adient per a la persona que els ha tocat.

«No hi ha una despesa mínima o màxima: si decideixes regalar un llibre d’història de la fotografia de trenta euros, perfecte, si adquireixes un llibre de butxaca de nou euros, perfecte també. Es tracta de regalar sense esperar que la teua inversió et siga retornada», expliquen des de l’equip d’organització, i afegeixen: «Tots els participants triaran el seu regal amb la millor de les voluntats: un llibre en particular per a una persona en particular, eixe és el vertader objectiu!».

A partir del 7 de juny, els participants podran collir les seues lectures sorpresa.