Rebem cada dia un gran nombre de notícies. Quan arriben, en molts casos, no tenim temps de pensar per què han sorgit ni en la causa per la qual en som coneixedors. No obstant això, si en determinades ocasions podem reflexionar-ne, comprovem com algunes se n’han dit amb la intenció de provocar la reacció que es desitja. En eixe moment, tenim al nostre abast la pronunciació de la interjecció «hum». Amb eixa paraula, comunicarem dubte, incredulitat o desconfiança al voltant de la causa que ha fet sorgir un titular.

Una notícia que m’ha provocat estos dies la pronunciació d’un «hum» intens és la minisèrie en la qual Rocio Carrasco ha confessat que va ser maltractada. He de confessar que no he vist ni un segon del programa. Pense que cal vore tot per a opinar. Promet que intentaré fer-ho. Però, amb el que conec, tinc prou per a exposar almenys tres idees. La primera la gran quantitat de diners que ha cobrat la protagonista per les seues «confessions» mentrimentres unes altres dones maltractades es troben sense recursos econòmics per a viure. La segona és com la protagonista no ha anat a la justícia, lloc on es defensen les denúncies, i ha preferit fer-ho en un plató televisiu. No creu en la justícia? La tercera és que el presumpte maltractador ha sigut despatxat de la mateixa cadena televisiva on treballava sense dret a la defensió. Tal vegada deixen que es defense més avant i així mostrar-ho a través d’una altra exclusiva. La veritat és que el cas és trist. Considere que, amb la violència de gènere, no es juga. També crec que l’entrada en el cas de determinades polítiques ajuda a donar suport al gran negoci que ha suposat la greu notícia d’un maltractament per a una televisió sensacionalista.

Sortosament no tots els «hum» són iguals. També s’empren per a expressar un desig o una fruïció. Esta setmana l’he pronunciat en tastar els bons dolços pasqüers que fan en els tres forns d’Estivella i en menjar-me la llonganissa del carnisser Víctor.

En definitiva, hem de posar més vegades en la nostra boca la interjecció «hum». Sobretot fer-ho després d’analitzar moltes de les informacions que ens arriben per les xarxes socials o a través d’alguns mitjans de comunicació. La veritat no s’ha de comprar o vendre, sols s’ha de contar..