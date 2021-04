La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana conclourà la seua trobada de primavera, que ha tingut lloc des de l’1 d’abril al Palau de les Arts, amb tres concerts, sota la direcció de Pablo Rus Broseta: hui a les 19.30 hores a l’Auditori Teulada-Moraira, demà a les 19.00 hores a Les Arts i el diumenge a les 17.30 hores a l’ADDA d’Alacant.

El programa que s’interpretarà en els tres concerts i s’ha preparat durant la trobada té una duració de 65 minuts, sense pauses, i està compost per la Simfonia 8 ‘Incompleta’, de Schubert, ‘Five interludes to be heard in the dark’, de Marc Garcia Vitoria, compositor resident, i el ‘Concierto para violín’, de Sibelius. En aquesta ocasió s’ha comptat també amb Júlia Cruz com a directora assistent i amb el compositor resident Marc Garcia Vitoria.

Els tres concerts comptaran amb la participació del violinista Jacobo Christensen Fabuel, guanyador del II Certamen de Joves Solistes. Les trobades de la Jove Orquestra suposen estades per a la formació dels joves músics perquè ajunten uns quants dies de convivència amb tallers d’alt nivell de les diferents especialitats instrumentals.