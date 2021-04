El Palau de les Arts amplia el cicle de preestrenes per a menors de 29 anys amb el doble programa operístic ‘Cavalleria rusticana’, de Mascagni, i ‘Pagliacci’, de Leoncavallo, el 20 de maig, que tanca la temporada lírica a la Sala Principal.

Sota la direcció musical de Jordi Bernàcer, les Arts ofereix el díptic més representatiu del verisme italià, dues obres imprescindibles en el repertori dels grans teatres, en una proposta escènica de Giancarlo del Monaco amb Jorge de León, Sonia Ganassi, Ruth Iniesta i Misha Kiria en els principals papers.

Les Arts atén així l’excel·lent acollida de ‘Preestrena fins a 28’, que té com a principal propòsit fomentar i divulgar la lírica entre els més joves, a més de facilitar la seua integració en les Arts, amb localitats a un preu únic de deu euros i amb la reserva exclusiva de l’aforament de la sala a públic de fins a 28 anys.

‘Preestrena fins a 28’ es va posar en marxa la passada temporada dins de ‘Les Arts és Per a Tots’, la línia de la programació dedicada a promoure l’obertura i l’accessibilitat de l’oferta cultural del teatre. La iniciativa gaudeix d’un creixent interés per part dels menors de 29 anys, que, en les últimes edicions, han esgotat les localitats a la venda per a títols com ‘Il viaggio a Reims’, ‘La Cenerentola’ o ‘Falstaff’.

La sarsuela protagonitzarà una nova sessió d’aquesta activitat a les Arts, el pròxim 14 d’abril, amb ‘El barberillo de Lavapiés’. Miguel Ángel Gómez Martínez dirigeix la partitura d’Asenjo Barbieri, que es representa en un muntatge d’Alfredo Sanzol, amb cantants d’experiència consumada, com el baríton Borja Quiza, la ‘mezzosoprano’ valenciana Sandra Ferrández i la soprano catalana Maria Miró en els principals rols.