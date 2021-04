L’àrea de Cultura de la Diputació de València enceta en abril una nova programació orientada als caps de setmana del Centre Museístic La Beneficència. El projecte, anomenat ‘Tres finestres a la cultura’, pretén apropar al públic tres manifestacions culturals de diferent naturalesa, i esdevenir així un punt de trobada per a la ciutat de València on poder mostrar des de diferents punts de vista la riquesa del patrimoni cultural i musical valencià.

El ‘Teatre a la Bene’ vol ser una cita ineludible per a les mares i pares que aspiren a una educació transversal, divertida i amb valors. A més, els dos museus que acull este centre cultural oferixen activitats per als més menuts de la família, completant un matí de diumenge molt entretingut per a totes i tots.

Per al que resta d'abril s'ha programat ‘La terra dels babaus’, amb El Ball del Sambito, hui a les 11.30 hores, i els Nanets band rock amb Rosana Mira Proyectos Teatrales per al diumenge 18 d’abril a les 11.30 hores.

D’altra banda, l’àrea de Cultura, conscient del valor cultural, social i econòmic de la música per al desenvolupament individual i col·lectiu, ha organitzat ‘Música en Construcció’, un ambiciós cicle anual de concerts, jornades i tallers musicals amb clara vocació divulgativa. El marc patrimonial on tenen lloc els concerts és un dels espais més emblemàtics de la ciutat de València, la Sala Alfons el Magnànim del Centre Museístic La Beneficència.

L'acte inaugural d’este programa tindrà lloc el proper 23 d'abril, amb una completa i específica jornada dedicada a l'estudi i divulgació del patrimoni musical valencià, on participaran diferents especialistes i representats institucionals.

Posteriorment es donarà pas a les primeres actuacions del cicle de ‘Música en construcció’. Els dies 7 de maig i 11 de juny es podrà gaudir de l’estrena absoluta d’obres de nova creació a càrrec de l’alumnat de les càtedres de Música de Cambra i Composició del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València.

El 21 de maig tindrà lloc una vetlada que ens acostarà al repertori clàssic argentí; els dissabtes 22 i 29 de maig, els més menuts de la casa podran aproximar-se a l’educació ambiental a través d’un concert didàctic i taller de manualitats; i el 9 de juliol es podrà gaudir d’un concert d’aproximació al repertori líric.

Música en construcció tractarà de guanyar nous públics amb una programació estable i amb una clara orientació pedagògica i divulgativa.

La tercera finestra és la de ‘Llavors a la terra’ que respon a la necessitat d’oferir un espai estable perquè les nombroses manifestacions musicals del folklore valencià puguen retrobar-se amb el públic.

La primera activitat de ‘Llavors de la Terra’ tindrà lloc dissabte 17 d’abril a les 19 hores ., amb l'actuació del Grup de danses La Senyera. Tota la programació contínuament actualitzada del programa ‘Tres finestres a la cultura’ es pot trobar al web del projecte. La campanya gràfica d'este nou programa del Centre La Beneficència ha sigut concebuda per la dissenyadora de Xàtiva Patrícia Bolinches.