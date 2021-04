La Xarxa de Centres Educatius de la FSMCV està formada per més de 600 centres educatius privats que imparteixen ensenyaments no reglats i reglades d’educació musical. Per les seues aules, condicionades amb cura per a crear espais d’aprenentatge segurs, passen diàriament més de 60.000 alumnes per a rebre la millor formació musical per part de més de 5.300 professors. Aquest ecosistema d’educació musical i personal nodreix i sustenta tot el moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, únic en el món i considerat per la Universitat de València com el principal agent cultural valencià.

Una pedrera que subministra talent a la cultura valenciana des de les aules i que exigeix una excel·lència formativa per part de tots els professionals involucrats en el moviment.

Per a afavorir aquest esperit de formació constant, el Centre d’Estudis de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), ha organitzat una nova activitat formativa dins de la programació anual habitual. ‘Plantejant projectes Erasmus per als centres educatius de la FSMCV’ sorgeix de la demanda que la Federació està trobant per part dels seus centres educatius per a la participació en les convocatòries Erasmus+.

Entre altres, la jornada tindrà com a objectius aprendre a elaborar un projecte amb èxit, conéixer les fites i cicle de vida del projecte, conéixer estratègies per a la gestió administrativa i comptable dels projectes Erasmus+ KA1 i KA2; Mobility Tool+, conéixer eines per a la comunicació amb els socis del projecte, o aprendre sobre la justificació d’un projecte Erasmus+ KA1 i KA2. Les inscripcions a la jornada romandran obertes fins al divendres 23 d’abril de 2021 i la jornada disposarà de 35 places que seran seleccionades per ordre d’inscripció.

Per a aquest curs, el professorat estarà format per Elisabeth Carrascosa. Doctora en educació musical per la Universitat Estatal de Campinas (UNICAMP), São Paulo, el Brasil. Ha sigut coordinadora pedagògica d’un dels projectes socioculturals més importants d’Amèrica Llatina, el Projecte Guri de l’estat de São Paulo.

Així doncs, els professionals dels centres educatius de la FSMCV disposaran d’una nova oportunitat d’ampliar els seus coneixements amb aquest curs després de l’èxit d’acolliment que l’última activitat, ‘Curs de perfeccionament per als directors de les joves orquestres de les societats musicals de la Comunitat Valenciana’, dirigit pel mestre Cristóbal Soler, va tindre entre el col·lectiu, esgotant inscripcions en poques hores. El curs, que està dirigit al professorat d’orquestra o conjunt instrumental de les escoles de música i dels centres autoritzats de les Societats Musicals Federades a la FSMCV, s’impartirà presencialment els pròxims dies 24 i 25 d’abril de 2021 en l’Alqueria Julià – Casa de la Música, seu de la FSMCV i el dia 8 de maig per videoconferència.

Una oferta formativa multidisciplinària en constant expansió que prompte s’ampliarà amb noves activitats com el curs ‘Plataforma de Llenguatge Musical E-Musi’, que se celebrarà el dissabte 29 de maig en el Col·legi Gran Associació de València i per al qual la Federació comunicarà pròximament més informació.

En paraules de Remigi Morant, Vicepresident Educatiu de la FSMCV, « la programació del Centre d’Estudis, aquest any 2021 torna a ser limitada per la pandèmia i s’estan oferint accions formatives que es poden realitzar tant presencialment com a distància. En l’oferta formativa hem donat prioritat a la formació per a afrontar les classes en temps de Covid-19.»

L’oferta formativa que FSMCV ofereix en cada curs acadèmic mitjançant el Centre d’Estudis permet al professorat dels seus centres educatius i als directius de totes les societats musicals, tindre accés a formació en tots els àmbits de gestió d’aquestes, mitjançant cursos i jornades d’alt nivell acadèmic, amb professorat de reconegut prestigi i certificats per la Conselleria de Educació. Totes les inscripcions i els tràmits relatius al Centre d’Estudis es realitzen en línia, de forma àgil i ràpida, mitjançant la web www.fsmcv.org