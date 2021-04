Parlem amb la xicalla (III) Moments especials i somnis pel futur

En l’article anterior vam poder vore com les caigudes, tot i que passen poc sovint, també formen part de l’experiència de la xicalla muixeranguera. Com a la vida, caure és també una oportunitat de créixer, de superar-se. En alguns casos, les caigudes, lluny de ser un mal record, han acabat formant part dels moments més especials que aquesta xicalla ha viscut fent muixerangues.

«Va ser a la Trobada d’Algemesí», explica Paula (11 anys, Nova M. Algemesí). «Vaig caure de la Dolçaina i després havia de pujar a la Sisena. Va vindre la mestra i em va preguntar si volia fer-la. Jo vaig dir que sí, i en arribar dalt, vaig vore tota la plaça esclatar d’alegria. Va ser molt emocionant!».

Claudia i Alejandra (12 i 9 anys, M. Algemesí) recorden especialment el primer Pi de 4 que van fer juntes, amb son pare de segon. «L’any anterior vaig caure de la Morera i, tot i que no em vaig fer mal, vaig agafar una miqueta de por a pujar dalt de tot. Així que a l’estiu vaig començar a practicar d’alçadora amb mon pare i la meua germana», explica Claudia. «Vam provar el Pi de 4 a l’assaig i ens va eixir bé, així que el vam traure a la Mare de Déu. Jo estava molt orgullosa de ser alçadora, i més encara amb només 9 anys!».

El moment més especial per Néstor (13 anys, M. Vall d’Albaida) és, en canvi, un moment de nostàlgia. «Recorde l’última actuació que vam fer, a Ròtova. Feia poquet s’havia mort un amic, dolçainer de l’Olleria, que per mi era com un germà. Vaig fer el pilar de la Sénia i li’l vaig dedicar. Va ser molt emocionant. A més, serà segurament l’últim pilar que podré fer de xiquet».

Iris (14 anys, M. Vinaròs) recorda amb especial estima «el primer Pilar de 4 de dones que vam fer, on jo, en lloc de fer de terça com faig normalment, feia de segona», explica. «Aquell dia, confiàvem tant els uns en els altres que d’alguna manera sabíem que anava a sortir. En baixar, la felicitat que sentia jo, i vore que la gent estava tan contenta i que, en part, jo era responsable d’aquesta felicitat, va ser un moment súper guai».

Reptes i somnis pel futur

«Des que vam fer eixe Pilar de 4 que tenim la il·lusió de fer el de cinc», explica Iris. «Possiblement no es farà mai... Un dels mestres, el que sempre ens animava i confiava en aquest pilar, va faltar durant el confinament. Ell l’anava a assajar de segon. A més, la xicalla creix molt ràpid i quan tornem a assajar ja seran grans».

I és que la covid-19 ha fet difícils molts somnis, però també n’ha portat de nous. Les més grans, com Néstor, Carme i Paula, tenen clar que quan tornen a assajar ja no podran pujar dalt de tot, però ara tenen per davant el repte de treballar noves posicions. Així, a Carme (11 anys, M. Alacant) li agradaria fer una figura de 5 d’alçadora i a Claudia i Alejandra fer juntes la Sisena, figura que també somia en fer Pau (8 anys, Nova M. Algemesí). Ana i Maria (10 i 8 anys, Jove M. València) voldrien fer la Foradada i l’Aixecat, respectivament. El somni de Nerea i Emma (8 i 7 anys, Conlloga M. Castelló), Duna (6 anys, Jove M. València) i Guillem (5 anys, M. Alacant) és poder tornar a assajar prompte i «pujar molt alt», mentre que Paula, ja veterana en aquest món, assegura que li agradaria «ser mestra de xicalla o de la colla, perquè m’agradaria inventar-me figures i ensenyar els més menuts».

Acabem les entrevistes xerrant tranquil·lament i desitjant retrobar-nos prompte a plaça. Reflexionant, em reafirme en la idea de que la muixeranga és per la xicalla una autèntica escola de vida i que elles, menudes com són, ja en són unes expertes. Per acomiadar-nos, Maria toca la muixeranga amb el clarinet. I ho fa de meravella, perquè al cor d’aquesta xicalla batega fort la muixeranga. Perquè des de dalt de tot, d’alçadores o amb els peus a terra, tornaran a tocar el cel. Segur!