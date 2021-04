La primera Jornada Futurs Gamers reunirà, els pròxims 23 i 34 d’abril en Las Naves, entitats de caràcter social amb persones investigadores, dissenyadors, desenvolupadors i artistes que impulsen el sector dels videojocs amb consciència social.

Durant les jornades aquests col·lectius intercanviaran les seues experiències i els resultats de les seues investigacions sobre els videojocs aplicats a millorar la vida de les persones i ens parlaran dels reptes actuals en el sector de les noves tecnologies i perquè és difícil trobar en el mercat videojocs seriosos en altres formats com són VR, APP i AR.

El regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha ressaltat «la importància que un esdeveniment d’aquestes característiques té, i que enllaça molt amb l’estratègia de Las Naves en la seua aposta per innovar en les Indústries Creatives i Culturals per a millorar la vida de les persones. I des de Las Naves, treballem en videojocs i el seu ús més enllà de l’espai lúdic, com per exemple per a combatre l’obesitat infantil a través de la gamificació».

Gràcies a aquestes primeres jornades sobre videojocs seriosos Las Naves impulsa, dóna a conéixer i reflexiona sobre els Serious games com a instruments innovadors per a l’educació, sensibilització social i la salut.

Aquestes jornades, comissariades per Laura Ojeda, directiva de Hub Media, se celebren per primera vegada i tractaran les tendències i la situació del sector més recent i fomentaran la creació de nous formats digitals, on l’art s’utilitza com una eina de conscienciació social.

Els Serious Games se centren en la generació de significat més enllà del simple entreteniment i abasten àrees d’investigació interdisciplinàries com l’educació, la política, l’anàlisi crítica o els moviments socials.

Les jornades estan dirigides a professionals vinculats a l’àmbit educatiu, estudiants i professionals del sector dels videojocs, gamers, famílies i alumnat.

El dissabte es realitzaran dos tallers presencials gratuïts en Las Naves i amb aforament limitat sobre l’aprenentatge a través de realitat virtual i la producció musical. Un d’ells impartit des del laboratori d’investigació sonora de Las Naves, Sono·lab.

Futurs Gamers se celebrarà en Las Naves els dies 23 abril, des de les 10 hores fIns a les 18 hores, i el 24 d’abril de 10 a 14 hores. El públic pot seguir la programació a través del canal de Youtube de Las Naves, i participar en els tallers presencials.