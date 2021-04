L’Institut Valencià de Cultura presenta a La Filmoteca de València un cicle de quatre pel·lícules de cine japonés contemporani, que podrà veure’s des de hui fins al 30 d’abril, gràcies a la col·laboració amb la Fundació Japó.

En el cicle figuren quatre directors d’una nova generació de cineastes nipons que ha atret l’atenció del públic i de la crítica tant al Japó com fora de les seues fronteres. Els quatre llargmetratges programats són de recent producció i s’estrenen a València en sessió única.

El cicle s’inicia hui, a les 18 hores, amb la projecció de la pel·lícula ‘And Your Bird Can Sing’ (2018), de Sho Miyake. Basada en una novel·la de Yasushi Sato, la pel·lícula és una tragicomèdia que captura sense presses les idíl·liques digressions i la melancolia de tres joves que s’acosten amb un cert retard a l’edat adulta.

El dijous 22 d’abril, a les 18 hores, es projecta ‘Sea of Revival’ (2019), dirigida per Kazuya Shiraishi, un dels directors més populars del cinema nipó actual, gràcies a l’èxit de films policíacs de ritme frenètic i violent com ‘The Devil’s Path’ (2013) i ‘The Blood of Wolves’ (2018).

Un to i un ritme molt distints té ‘Another World’ (2019), escrita i dirigida per Junji Sakamoto, que es projecta a La Filmoteca el dimecres 28 d’abril, a les 18.00 hores.

El cicle conclou el divendres 30 d’abril, a les 18.00 hores, amb la projecció de ‘They Say Nothing Stays the Same’ (2019), escrita i dirigida pel popular actor Joe Odagiri, que debuta com a director i guionista de llargmetratges amb aquest drama rural en què reflexiona sobre el sentit de la compassió. Toichi és un vell barquer que passa els dies en silenci en la seua barca. Viu en una cabanya en una vall en què la construcció d’un pont ha anat avançant a conseqüència de la modernització.