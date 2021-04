Un dels aspectes que estime de les interjeccions és la capacitat que tenen per a cridar l’atenció. Algunes ho aconseguixen especialment. En concret, en el camí de hui, desitge emprar-ne una de la qual es pot traure gran profit. Es tracta del vocable «ei». És una bona fórmula per a fer-ho. A més, podem utilitzar-la també per a saludar o manifestar que volem rectificar o objectar alguna cosa al que s’acaba de dir. En esta ocasió, un «ei» m’aprofita per a introduir una paraula que m’encisa per tot el que amaga: «bunyol». Més encara esta setmana que he rebut la distinció fallera de més alt rang, ja que esta així es denomina.

No som conscients que, amb la paraula «bunyol», no sols omplim gojosament la panxa sinó que expressem una part de la nostra idiosincràsia. Ni per fonètica ni per escriptura la traducció «buñuelo» conté el mateix significat. Si l’observem de fit a fit, entenem que és un element deformat que s’escapa a la simetria i la mesura. Representa la passió i els sentiments, dos gens constitutius de la nostra identitat mediterrània. L’admirat cantant Lluís Miquel va fer l’estupenda versió d’una cançó de Jacques Brel a la qual va titular «Els bunyols». Sols un homenot com ell és capaç de donar-li tan gran paper a eixe símbol gastronòmic autòcton i qualificar-lo com a «valencià de pura raça». Si un heroi de la nostra cançó va pujar a l’altar el «bunyol», és perquè ho val. Este és un motiu més per a admirar la trajectòria de Lluís Miquel al qual sempre m’he estimat. Encara recorde amb emoció quan va accedir gustosament a participar en la festa de fi de curs del C.P. «Lluís de Santàngel», on jo era alumne. Des de llavors, la seua veu m’ha marcat per sempre. Pense que homenatges com el de la Generalitat, el col·lectiu Ovidi i el recentment celebrat a l’Hospitalet són justos. Tanmateix encara es pot fer més. Caldria dedicar-li un carrer en la seua estimada ciutat.

En definitiva, no deixem d’aprofitar la interjecció «ei». Té un gran valor. Però sobretot no ens oblidem, cada vegada que mengem un bunyol, de tindre present que és molt més que un dolç festiu. Mirem amb passió la vida, amb la mateixa que ens proporciona un «bunyol», i la gaudirem amb la immensitat que es mereix.