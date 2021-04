La fallida creació d’una superlliga europea de futbol ha provocat la més gran quantitat d’anàlisis marxistes que recorde en el que va de segle. Perquè després diguen que el futbol és l’opi del poble. Al mateix temps ha significat la victòria dels consumidors enfront de les grans companyies, una cosa inusual en altres sectors de producció. Sí, els clubs fa temps que deixaren de ser entitats esportives per convertir-se en empreses d’espectacles, però igual que els fans d’un grup de rock, els seguidors d’un equip són insubornables. Mentre els assenyats raonaments dels materialistes apuntaven a la superestructura, els aficionats anglesos ferien de mort la iniciativa. L’error dels promotors ha estat pensar que fa temps que les masses futbolístiques estaven vacunades i ja havien arribat a la immunitat de ramat per la manipulació massiva. Una part de raó tenien, tot i que han descuidat l’aspecte fonamental, el sentiment de pertinença, el que els clàssics anomenaren identitat. L’exemple més clar és l’Olympic de Marsella, segurament amb la grada més multicultural d’Europa, i on la integració a la ciutat es fa per via futbolística. No és nou, ja el United o el Liverpool van superar als seus veïns -City i Everton- gràcies a l’adhesió de l’arribada dels irlandesos catòlics. Com la Juve, l’equip dels treballadors d’origen meridionals instal·lats al nord d’Itàlia.

La majoria dels conjunts de la Lliga tenen prou consolidades les seues aficions, però a diferència de la Premier, la protesta ha estat encapçalada pels dirigents que s’havien quedat fora del trio ‘super’. Inclús han obligat els seus futbolistes a posar-se samarretes contràries al projecte. Una oposició a la reindustrialització del negoci en tota regla. Siga com siga, ha quedat demostrat que a l’era del postcapitalisme global també cal comptar amb els consumidors -els ‘jefes’ com diu el nostre empresari modèlic- i al mateix temps mirar de reüll a la competència, per saber que coses fa millor. L’assaig-error ha estat una constant en la ciència universal, i la rectificació amb el propòsit d’esmena resulta molt saludable.

Sols quan et creus un ésser superior i planifiques les teues expansions sense tindre en compte el destinatari estàs condemnat al fracàs.