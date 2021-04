L’Institut Valencià de Cultura presenta hui a les 18 hores, a la Filmoteca de València, una sessió dedicada als clàssics televisius amb la projecció de l’episodi pilot de la sèrie «A dos metros bajo tierra» (2001), dins del festival LABdeseries.

Després de la presentació i la projecció del primer episodi de seixanta minuts, se celebrarà una taula redona en què els directors del festival, Mikel Labastida, David Brieva i Áurea Ortiz, parlaran sobre les sèries clàssiques i recordaran els vint anys de l’estrena televisiva d’aquesta sèrie nord-americana.

Considerada per la crítica especialitzada com una de les millors de la història,la sèrie va obtindre diverses nominacions i premis Emmy i Globus d’Or, entre altres molts guardons.

Emesa per HBO durant cinc temporades, la sèrie escrita, produïda i creada per Alan Ball se centra en la vida quotidiana de la família Fisher i de la seua empresa funerària a Los Angeles.

En el primer episodi, Nathaniel Fisher, amo de la funerària, mor en un accident de cotxe mentre espera l’arribada del seu fill Nate. El seu altre fill, David, gai que no ha eixit de l’armari, dirigeix el negoci familiar junt amb sa mare, Ruth, mentre que la seua filla Claire és una problemàtica adolescent que consumeix drogues.

En el repartiment d’aquesta sèrie de culte figuren com a protagonistes Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Mathew St. Patrick, Freddy Rodríguez, Rachel Griffiths i Richard Jenkins.

La peculiar estructura narrativa de «A dos metros bajo tierra» es caracteritza per la mort d’un personatge al començament de cada episodi, durant el funeral del qual en el domicili dels protagonistes es desenvolupa la trama principal, amb la qual el difunt té més o menys relació.

La presència permanent de la mort i el dol dona lloc a una singular mescla d’humor negre, tragèdia, comèdia, farsa i melodrama. La seua influència posterior ha sigut enorme, ja que la sèrie d’Alan Ball va trencar motles estètics i narratius, a més de canviar el rumb de la ficció televisiva.

Amb la projecció de l’episodi pilot d’ «A dos metros bajo tierra» conclouen les activitats de la segona edició de LABdeseries, que ha celebrat projeccions i taules redones a la Filmoteca de València, La Mutant i Las Naves des del 18 fins al 24 d’abril.

LABdeseries està organitzat per l’Institut Valencià de Cultura amb la col·laboració de l’Ajuntament de València (Las Naves i La Mutant) i l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). També compta amb el suport d’Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV).

Per altra banda, L’Institut Valencià de Cultura va dedicar ahir una sessió a la relació de Luis García Berlanga amb les sèries.

La sessió va estar conformada per la taula redona i per la projecció de l’episodi Se vende un tranvía (1959), dirigit per Juan Estelrich i Luis García Berlanga. Tant la taula redona com la posterior projecció es trobaven dins de les activitats de l’Any Berlanga organitzades per l’IVC en La Filmoteca de València.