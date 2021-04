Després de diverses cancel·lacions degudes a la pandèmia, el proper dimarts 27 d’abril arrancarà en el MuVIM el Cicle «Berlanga. Cine i memòria», dins del qual es projectarà una selecció de les pel·lícules del director valencià. Per a Glòria Tello, Diputada del MuVIM, el cicle «és el corol·lari imprescindible de l’exposició «Visca Berlanga! Una història de cine»: és impossible entendre Berlanga sense vore les seues pel·lícules».

El cicle naix amb la vocació de situar en el context polític i social — el del moment en el qual es van rodar i estrenar— cadascuna de les pel·lícules projectades. «El cine de Berlanga permet, entre moltes altres coses, reconstruir la memòria política i emocional de l’Espanya de la segona mitat del segle XX», assegura Rafael Company, director del MuVIM. «Per això hem volgut que cada pel·lícula que projectem al museu siga presentada per especialistes de distintes matèries, no només professionals i crítics de l’àmbit cinematogràfic. L’anàlisi estrictamentcinematogràfica l’haurà de donar la Filmoteca Valenciana, que és l’àmbit més pertinent per a fer-ho».

Exemple paradigmàtic d’això és La vaquilla, la pel·lícula que Berlanga va estrenar el 1985, tot i que la tenia pensada des dels anys cinquanta. Malgrat que la pel·lícula situa el seu argument a la Guerra Civil espanyola, «parla sobretot del moment en el qual es va fer i estrenar: les acaballes de la Transició política espanyola», assegura Company. La vaquilla advoca per una reconciliació dels dos bàndols en conflicte i, en el seu moment, va ser molt criticada per la seua equidistància política, tot i el seu antimilitarisme. Per a situar-la en eixe context social i polític concret, serà Òscar Barberà, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de València, qui presente la pel·lícula en el museu el proper dimarts 27 d’abril a les 18 hores.

Una pel·lícula folklòrica més

Una cosa semblant s’esdevé amb la segona de les projeccions, Bienvenido, Mister Marshall, estrenada el 1953, la projecció de la qual està prevista per al dijous 29 d’abril a les 18:30 h. Segons Miguel Ángel Villena, biògraf de Berlanga guardonat amb el Premio Comillas, «el compromís assumit amb els productors per Berlanga i Bardem, que més tard es barallaren, consistia a codirigir una pel·lícula que fóra divertida, l'acció de la qual transcorreguera a Andalusia i en la qual Lolita Sevilla cantara set temes. Per descomptat la lleialtat al contracte va ser molt relativa perquè es va tractar d'una comèdia amb molta acidesa, la trama es va ambientar en un poblet castellà, més tard disfressat d'andalús, i la folklòrica protagonista a penes va interpretar cinc cançons». La repercussió internacional que va tindre la pel·lícula —va estar a punt de guanyar el Festival de Cannes— va donar notorietat al director valencià més enllà de les nostres fronteres.

Berlanga. Una vida de cine

Miguel Ángel Villena també participarà en la Taula Redona que, sobre la vida del director valencià, tindrà lloc el dimecres 28 d’abril a les 19 h a la Sala d’Actes del museu. Si, per a qualsevol creador, conéixer la seua biografia és un pas imprescindible per a avaluar millor la seua obra, en el cas de Luis García-Berlanga això és encara més necessari. Altrament, no podríem explicar-nos les claus del particular món berlanguià que va construir a colp de pel·lícules. La seua tan personal visió de la vida —reflectida fidelment al llarg de tota la seua filmografia— és fruit innegable de la seua peripècia vital. A la Taula redona, a més de Villena, participaran Rosana Pastor (Comissionada de la Generalitat Valenciana per a la commemoració de l'Any Berlanga) i Guillermo Montesinos (actor valencià que va participar en diverses pel·lícules de Luis García-Berlanga), moderats per Rafael Company, director del MuVIM.