La producció valenciana «Un blues para Teherán» arriba a Moscou

El Festival Internacional de Cinema de Moscou acull aquests dies l’estrena internacional de ‘Un blues para Teherán’, produïda per la productora valenciana Quatre Films i Eddie Saeta i amb el suport d’ICAA i IVC i la participació de TVC i À Punt. ‘Un blues para Teherán’, el docudrama musical dirigit i escrit pel periodista i crític cinematogràfic Javier Tolentino, participa a concurs dins de la Secció Oficial del certamen rus, un dels més antics del món.

Aquest festival, que se celebra des de l’any 1935, està considerat com un dels més prestigiosos del circuit i per ell han desfilat directors com Akira Kurosawa o Federico Fellini, al que va acudir per a estrenar la mítica 8½.

Moscou és, per tant, l’enclavament escollit per a presentar de manera internacional el particular homenatge que Tolentino dedica al poble iranià. La cinta posa en valor la cultura persa i presta especial atenció a la seua llarga tradició musical: nombrosos intèrprets mostren les seues riques composicions enfront de l’objectiu de Tolentino.

«’Un blues para Teherán’ és també un musical; a través de la seua música tradicional i contemporània es desvetlen algunes de les claus de la societat iraniana», afirma el seu director en relació a la presència de la música en la pel·lícula.

La compositora valenciana Tere Núñez, encarregada de realitzar la música original de la pel·lícula, confessa que va ser «un repte difícil, com acompanyar amb música un discurs tan musical que començava amb l’expressió de músics i música de Teheran».

No obstant això, va trobar la resposta en un fragment del poema de Forough Farrojzad i, a partir d’ací, va completar l’orquestració amb el cant de la merla i veus de dona a boca tancada.

«Com a reflex del lloc on queda relegada la creativitat de les dones, tal com descriu la cantant Golmehr en el film, es van utilitzar utensilis de cuina, una copa, paper d’alumini, forquetes en la percussió, i el greu profund, per al baix, d’una aixeta de cuina desbaratat», expressa la compositora.

Sergi Dies en el muntatge, Juan López en la fotografia i Iván Martínez Rufat en les barreges de so completen la presència de l’equip tècnic valencià en la pel·lícula.

A més del notable component musical, ‘Un blues para Teherán’ clava la seua mirada en diferents rostres que ens mostren un Iran on tradició i modernitat conviuen i es confronten. Rodada en tres idiomes, taleshi, kurd i farsi, la cinta recorre racons inèdits d’Iran sense que la càmera interferisca en les aportacions de les gents que poblen uns paisatges fascinants; discursos sincers, a voltes, sorprenents.

Erfan Shafei, que més que un protagonista és un guia per a l’espectador, ens convida a descobrir un país tan misteriós com a culte a través de la música, però també de les seues gents. El blues tendeix la mà entre civilitzacions i expressa, mitjançant l’ús del cinema i la música, el seu desig d’establir un diàleg entre Orient i Occident.

Després de dedicar la seua trajectòria professional a la divulgació cinematogràfica a través del mític programa «El séptimo vicio» de Radio 3, Javier Tolentino salta a la direcció amb ‘Un blues para Teherán’.

La mirada de Tolentino, lligada a la passió que desprèn pel cinema de cineastes iranians com Abbas Kiarostami i Jafar Panahi, captura en ‘Un blues para Teherán’ la filosofia natural i expressió quotidiana que desprèn el poble persa.

El film, que va clausurar la passada edició del Festival de Gijón, té previst continuar la seua marxa amb projeccions en el Festival Internacional de Cinema Documental de Copenhaguen (CPH: DOX) i el Film Festival de Barcelona, i estrenar en sales el pròxim mes de juny de la mà de Surtsey Films.

‘Un blues para Teherá’ està co-produïda per Quatre Films i Eddie Saeta i compta amb el suport d’ICAA i IVC, la participació de TVC i À Punt Mèdia i la col·laboració de l’Ajuntament de Guia d’Isora i de l’Institut Ramón Llull.

CINE I MÚSICA. És la primera pel·lícula del periodista Javier Tolentino, presentador de «El séptimo vicio» de Radio 3 1

2

3 Algunes de les escenes de «Un blues para Teherán», amb música de la compositora valenciana Tere Núñez. F