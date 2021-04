L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha preparat la nova aplicació informàtica ‘Gramàtiques Normatives Valencianes’ amb l’objectiu de facilitar la consulta de la normativa gramatical i ajudar els usuaris a resoldre qualsevol dubte que se’ls puga suscitar en este camp.

L’aplicació, que es pot consultar en el web de l’AVL és una manera còmoda i senzilla d’estar connectat sempre amb el Gramàtic-ON, denominació acurtada amb què es coneix també la nova aplicació acadèmica. Este programa informàtic permet consultar fàcilment les dos gramàtiques publicades per la institució normativa: la Gramàtica normativa valenciana i la Gramàtica valenciana bàsica.

El videotutorial que acompanya l’aplicació gramatical explica a l’usuari, de forma clara i àgil, com utilitzar el Gramàtic-ON per a traure-li el màxim profit. Tot està a l’abast: l’ús de les majúscules, els signes de puntuació, l’accentuació, la dièresi, els apòstrofs, les preposicions, els diacrítics, o les actualitzacions introduïdes en la gramàtica valenciana.

L’aplicació permetrà a l’usuari explorar les gramàtiques normatives valencianes i, com assegura el cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics, Josep Lacreu, «la gramàtica deixarà de tindre secrets».

El Gramàtic-ON mostra per defecte la informació corresponent a la Gramàtica valenciana bàsica, però amb un simple clic també es pot consultar l’apartat corresponent de la Gramàtica normativa valenciana.

Connexió al DNV

Per a fer més completa la consulta, i més accessibles els continguts gramaticals, l’aplicació proporciona diferents modalitats de consulta. No sols es pot buscar qualsevol apartat a través d’un índex, semblant al que es pot trobar en qualsevol gramàtica en paper, sinó també per text lliure, fent busques a partir de qualsevol paraula, o per termes gramaticals. Té també una connexió directa amb el Diccionari normatiu valencià (DNV), que permet enllaçar la informació de les gramàtiques amb la del diccionari, així com també uns botons de navegació que permeten desplaçar-se avant i arrere pel propi historial de navegació, i per descomptat la possibilitat de compartir la informació de qualsevol apartat.

Amb esta nova ferramenta, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua posa a l’abast de tots la possibilitat de conéixer la pròpia gramàtica a través de la tecnologia digital més puntera. Si primer va ser el DNV, ara és el torn del Gramàtic-ON.