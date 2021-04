‘Camins dubtosos per la mar’ arranca demà amb els escriptors Ferran Torrent i Rafa Lahuerta a l’edifici Veles e Vents.

‘Noruega’, capital València?, és el títol de la primera trobada del nou fòrum de La Marina. L’escriptor de la novel·la de moda Rafa Lahuerta i Ferran Torrent, l’impulsor de la novel·la urbana en valencià, parlaran de la València del passat, del present i del futur, moderats pel periodista de Levante-EMV Joan Carles Martí.

‘Camins dubtosos per la mar’ és el nou àgora de La Marina que cada últim dimecres de mes acollirà una trobada a l’edifici Veles e Vens amb personatges d’actualitat, que com va deixar escrit Ausiàs March «Veles e vents han mos desigs cumplir / faent camins dubtosos per la mar».

La trobada literària amb Torrent i Lahuerta compta amb l’aforament presencial cobert, es farà des del plató de València Capitalitat de Disseny 2022 i es podrà visionar després en la xarxa.