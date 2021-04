T’havies parat a pensar què hi ha darrere d’una figura muixeranguera? Com ho fan per a enlairar-se cap amunt? Com aguanten tant de pes els que hi estan a baix?

Sempre m’havia considerat una persona de lletres, fins que el meu fill, un entusiasta de les matemàtiques em va obrir els ulls.

«No pots dir que eres de lletres. Les matemàtiques estan a tot arreu. No pots separar-les de la quotidianitat, del teu viure dia a dia. Quan lliges un llibre, aquest està dividit en capítols, en parts, en pàgines numerades,... Quan vas a comprar fas càlculs del que vas a gastar-te, dels tants per cent dels descomptes,... i així en tot».

Des d’aleshores, parí atenció i vaig comprovar que tenia raó. Ningú és de ciències o de lletres, perquè no es poden separar.

I aleshores, em vaig fixar que les muixerangues, les quals tradicionalment eren la fi d’un ball, amb la seua coreografia, les seues parts i els seus passos, són un gran exemple de física i de matemàtiques aplicades.

Les diferents figures muixerangueres es classifiquen amb noms específics, però amb subgrups segons les diferents alçades: pilar de 3 o de 4, alta de 5, aixecat per sota de 3 o de 4,...

La nomenclatura de les persones de cada posició també és matemàtica: dosos, primeres o segones mans, terços,...

Amb la muixeranga formem figures geomètriques: base de 4: quadrat, base de 6: cercle, estructura piramidal: de més a menys, falconera: triangle,...

Per a formar una figura muixeranguera s’ha de conèixer l’estructura i components, depenent de la figura a realitzar i de la seua alçada, sabrem quina força s’ha d’emprar. S’ha de calcular la velocitat de pujada, i com l’equilibri té molt a veure amb la posició de les persones i com es pot rectificar el desequilibri.

La pinya

La distribució dels pesos i alçades dels membres de la colla en una figura van creixent de baix cap a dalt. Així els més grossos van baix, l’enxaneta el/la més menut/da dalt de tot, així, sense adonar-nos, acumulem menys energia potencial.

Muntar la pinya també és un exercici de física, s’ha de saber on cal fer més força, contra-força, si calen crosses, agulles, laterals,... La pinya quan ja està muntada fa força per a aguantar tota l’estructura i ha de ser simètrica.

Segons la Llei de la palanca: «Una força menuda pot estar en equilibri amb una força gran, si la proporció entre els braços de palanca d’ambdues forces és l’adequada». Així, el pes ha d’estar ben equilibrat per a poder aguantar-lo. És molt important el centre de gravetat, per a poder guardar l’equilibri. Una persona sola hauria de fer moltíssima força per a aguantar de base, com a un pilar net; la pinya absorbeix la força, és el que es coneix com a descomposició de forces. El conjunt supera les parts, o com es sol dir: «La unió fa la força». Així passa a la muixeranga: 1+1+1+1+1, no és igual a 4, sinó a molt més. L’estructura ha d’alçar-se amb les forces laterals que s’absorbeixen amb la pinya.

Per tot açò, els assajos són imprescindibles, per a planificar posicions, velocitat, alçada, estructura del tronc i de la pinya... A l’actuació cadascú ha de saber on va segons les seues possibilitats: base, primeres mans, dosos, enxaneta, etc. La figura s’ha de muntar i descarregar amb seguretat, però amb la màxima velocitat possible; quanta més rapidesa emprem, menys força utilitzarem.

A diferència dels castells, hi ha a les muixerangues, un índex molt baix de caigudes. Així i tot, sempre hi ha perill. Un cos en caiguda lliure es regeix per la força de la gravetat, però a la muixeranga, els altres membres de la colla frenen la caiguda. Sobre tot la pinya, que es reparteix l’impacte. És per això que les poques caigudes, no provoquen lesions.

A partir d’ara, quan veges que es munta i es desmunta una figura muixeranguera, potser la miraràs amb altres ulls, i no sols veuràs un castell humà, sinó també la ciència que hi ha al darrere.

Muntar i Desmuntar. La ciència que hi ha al darrere d’un castell humà. 1 La muixeranga de Xàtiva, fent pinya. F

2 Braços amunt. F

3 Escala. F