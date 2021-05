El Palau de les Arts programa demà dues representacions obertes a tots els públics de Pulcinella, una proposta de caràcter didàctic que uneix repertori simfònic i teatre per tal que els més joves puguen gaudir de la seua primera experiència amb la música clàssica.

Música i paraula s’uneixen en un espectacle basat en la suite Pulcinella, d’Ígor Stravinski, en el qual la pedagoga i actriu Ana Hernández-Sanchiz narra aquest conte musical, al mateix temps que encarna el personatge principal de la història, mentre que l’Orquestra de la Comunitat Valenciana interpreta la partitura del genial compositor rus sota la direcció d’Ignacio García-Vidal.

Pulcinella està elaborada a partir del ballet homònim, per a soprano, tenor, baix i orquestra, que el compositor va escriure entorn del personatge Pulcinella, originari de la ‘Commedia dell’Arte’. Per a la seua creació, Stravinski va orquestrar música atribuïda al compositor barroc Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736).

L’obra va ser estrenada el 15 de maig de 1920 pels Ballets Russos de Diaghilev a l’Òpera de París, amb coreografia de Leonid Massine i decorats i figurins de Pablo Picasso.

Dos anys després, Stravinski va compondre la ‘suite’ integrada per 11 parts de les 18 de què consta el ballet. En aquesta ‘suite’, les veus són substituïdes per instruments que interpreten la línia del cant. Pulcinella, que marcaria l’inici del període neoclàssic de l’autor, és considerada com una de les pàgines més belles de la música del segle XX. La partitura de l’autor de La consagració de la primavera suposa, a més, el debut d’Ignacio García-Vidal (Cocentaina, 1979) amb la formació titular de les Arts. El director d’orquestra és una de les batutes valencianes més consolidades; amb una important agenda i projecció, García-Vidal destaca, així mateix, pel seu especial compromís amb accions educatives i d’acostament de la música a tots els públics.

L’Auditori de les Arts acull aquest diumenge, a les 10 i a les 12.30 hores, dues sessions familiars d’aquest espectacle amb entrades a 7 i 9 euros. La ‘suite’ Pulcinella està dirigida principalment a xiquets i xiquetes amb edats compreses entre 4 i 12 anys.

Ignacio García-Vidal és un director d’orquestra i musicòleg de profunda formació acadèmica i humanista. Es va formar en Direcció d’Orquestra principalment a Espanya i Rússia amb els mestres Enrique García Asensio, George Erzhemski i Piotr Alexievich Gribanov, i va ampliar els seus coneixements en espais formatius d’Estònia, Sant Petersburg i Viena.