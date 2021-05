Tot a punt de petar: Bum!

En els moments més crítics solem tenir la sensació que tot està a punt de la gran petada: bum i a fer la mà. Uns resen, altres emmudeixen, els més valerosos donen la cara i els més prudents tanquen portes i finestres, els més gasius encara recompten diners i propietats i els més eixits se’n van de putes... Si fem un repàs de les pròpies biografies podem recordar moments d’aquests. Els de la meua quinta, per exemple, a banda de recordar l’eterna crisi que ens féu viure Franco (prohibicions, racionaments, a sus órdenes i a callar, la moral estreta i la bragueta quieta...), recordem quan les grans crisis internacionals abocaven el món cap a una tercera guerra mundial; també les epidèmies de grip, de pigota, de tuberculosi, de VIH, de fam... El món sempre ha estar a punt de cascar, però finalment ens n’hem reeixit, segurament de xamba. La sensació catastròfica ens ha acompanyat sistemàticament, i continua fent-ho ara, amb la pandèmia de la covit. Finalment, tanta desgràcia ens ha fet un poc impassibles a tot: al que passa a molts països com l’Índia, a les calamitats migratòries, a la persistència de guerres feroces i genocides, a la degradació ambiental...Sembla que vivim en la insensibilització més absoluta, que no veiem res, però perquè no ens convé.

Ara mateix assistim a la degradació política i social de les eleccions madrilenyes, amb tot d’amenaces, d’insults i de molt mal rotllo antidemocràtic. L’extrema dreta franco-voxista emmerda l’ambient i els del PP s’agafen al clau ardent i tenebrós que els brinden. Això ja estava previst en la ment retorçuda d’Aznar i la seua organització FAES.. El proper 4-M, doncs, pot ser que als madrilenys els caurà a sobre la conspiració antidemocràtica que representen la vàcua Ayuso, conjuminada amb l’harpia Monasterio, tal com s’han mostrat als medis. De la gent demòcrata depèn que això no passe, votant massivament, com en 2004, quan férem fora el PP, aleshores per la manipulació dels atemptats de Madrid, que volgueren atribuir a ETA quan era la resposta islamista a la complicitat aznariana en la guerra de l’Iraq. Ara, els qui creuen tot això d’Espanya bla, bla, bla, han de veure que el que està passant a Madrid i el que pretén fer l’extrema dreta i el PP, si guanyen, és un altre frau tan miserable com aquell, que ni els demòcrates ni les nacions irredemptes perifèriques podrem acceptar mai.