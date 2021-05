Les bandes valencianes celebren el Dia de la Música amb reptes al capdavant

No és cap descobriment el dir que el món de la música valenciana, i en particular el món de les seues societats musical, travessen un dels períodes més amargs dels seus més de 200 anys d’història. La pandèmia del coronavirus està afectant de ple a aquest col·lectiu, que ha vist com els seus ingressos desapareixien quasi per complet i el seu sistema social, educatiu, i cultural que se sustenta gràcies als múltiples concerts i festivitats es trontolla.

No obstant això, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana animava aquesta setmana a través de les seues xarxes socials als més de 200.000 socis que componen el seu col·lectiu a sentir-se orgullosos del que s’ha aconseguit en aquest any de dificultats.

Sense anar més lluny les societats musicals son ja manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, un avanç sens dubte històric i importantíssim per al moviment que porta reivindicant des de fa anys. Aquest reconeixement hauria d’oferir a les societats musicals un argument de pes per a acudir als diferents organismes governamentals per a exigir la protecció del col·lectiu en aquests moments de dificultat.

«En el Dia de la Música Valenciana hem volgut agrair a totes les persones que componen el col·lectiu de les societats musicals de la Comunitat Valenciana», comenta Daniela González, Presidenta de la FSMCV. «Gràcies a la seua dedicació incansable, el seu esforç i la seua solidaritat han aconseguit que -fins i tot en els moments més complicats de la nostra història- aquesta terra de música puga sentir-se orgullosa d’haver sigut declarada com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial», afig González.

Un altre dels motius a celebrar per part del col·lectiu és l’haver trobat finalment una nova llar. L’Alqueria Julià rehabilitada gràcies al projecte CaixaBank escolta València és des del mes d’octubre passat la nova seu de la Federació i la nova Casa de la Música, la casa de les 550 societats musicals que la integren. A mesura que la pandèmia ho permeta, la Federació té la intenció d’obrir la seua nova casa a la ciutat i a les seues societats musicals i dotar les seues meravelloses estades de continguts culturals i socials, així com d’albergar diferents activitats per als seus associats.

Amb això, el col·lectiu de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, els músics i músiques d’aquesta terra en general i per extensió tothom de la cultura valenciana, ha tingut aquesta setmana una gran oportunitat per a celebrar l’immens patrimoni cultural, social i educatiu que la música valenciana suposa per al món sencer.

Línies d’actuació

Aquest divendres 30 d’abril, membres de la junta directiva de la FSMCV liderats per la seua Presidenta, Daniela González han mantingut una reunió amb el Ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, el President de la Generalitat, Ximo Puig, i el Conseller d’Educació, Cultural i Esport de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, per a abordar les implicacions de la recent declaració de les societats musicals de la Comunitat Valenciana com a Manifestació Representativa del Patrimoni cultural Immaterial i traçar línies d’actuació conjuntes per al futur.

El ministre Rodríguez Uribes es va reunir amb la presidenta de la FSMCV, Daniela González, i la seua junta directiva per a traçar objectius a futur.