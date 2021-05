Els jurats de ‘Cultura Resident’, el programa de residències de creació del Consorci de Museus de la Generalitat, han resolt les 7 convocatòries 2021/2022. El programa comprén 14 residències a Castelló de la Plana, València i Alacant i en l’àmbit internacional a Santiago de Xile, Lisboa, Praga i Hèlsinki. En total s’han presentat 270 propostes, un 50 % més que en l’edició anterior.

Les residències de mediació cultural al Centre del Carme de València acolliran, durant 6 mesos, els treballs ‘Y si ellas no estuvieran. Cartografía sonora de los cuidados en el territorio valenciano’, d’Elena Sanmartín Hernández (Torrevieja) i Santiago Fernández Honrubia (Almenara), i ‘Moradas textiles para la transición de duelos migratorios’, de Nuria Sofía González en representació de Colectiva Almáciga (València).

Investigació

Les residències d’investigació artística, que es faran al Menador Espai Cultural de Castelló, a partir de setembre, les realitzaran, per un període de dos mesos, el Colectivo Bosque Anouk (format per Böho i David Feroce, de Saragossa) amb el projecte ‘Ecos de la tierra’; i Azahara Cerezo (Girona), amb ‘Se quema despacio’. Per a les residències de quatre mesos han sigut seleccionats els projectes ‘¡La estafa de la imagen!’, de CM Foundation, Carlos Miguel Sánchez (Càceres), Ana Roca (Santa Cruz de Tenerife) i David Gonher (Salamanca), establits a València, que plantegen una reflexió sobre l’art actual i les xarxes socials; i el projecte ‘En la pell de... La memòria de les dones represaliades a Castelló’, una continuació del projecte d’investigació d’Art al Quadrat (Gema i Mònica del Rey Jordà, Sagunt).

Producció

El jurat de la convocatòria per a producció artística, que es desenvoluparà al Centre Cultural Las Cigarreras d’Alacant, també a partir de setembre, ha seleccionat, per a les residències de dos mesos, els projectes de Juan Zamora (Madrid) ‘Ophiostoma novoulmi’, i el projecte d’Estibaliz Murgia (Bilbao) ‘Espacios para subvertir’. Les residències de quatre mesos les realitzaran Lucía Morate (Alacant), ‘Muntanya desdibuixada’, i Maria Sainz (La Rioja, establida a València), ‘Pájaros de sol’.

Internacional

Per a les residències de caràcter internacional de producció artística s’ha seleccionat, al Centre Cultural d’Espanya a Santiago de Xile, a partir de juny, el projecte ‘YUPANA’, de Patricia Cadavid (Colòmbia, establida a València). En HIAP-Helsinki International Artist Programme realitzarà la seua residència, també a partir de juny, Néstor García (València) amb ‘Effort: economy in body movement’.

En MeetFactory de Praga farà la residència, a partir de setembre, Marla Jacarilla (Alcoi) amb el seu projecte ‘Rehearsing On the Background Of The Untold Story’.

Finalment, per a la residència de comissariat en Hangar Centro de Investigação Artística a Lisboa s’ha seleccionat el projecte de Carlos Pastor (Mutxamel) ‘Fabular é cuidar. Territórios enfeitiçados por afectos’.

El programa ‘Cultura Resident’ ofereix als creadors temps, espai i recursos econòmics per al desenvolupament de projectes artístics, la meitat dels quals estan dirigits a artistes amb lloc de naixement o residència a la Comunitat Valenciana.