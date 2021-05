El Festival Internacional de Cinema de València, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, torna a donar un format híbrid en la seua 36a edició a la secció que li va donar origen, la Trobada Audiovisual de Joves. El festival combinarà l’assistència presencial i virtual dels seus assistents d’acord amb la incidència de la pandèmia. La cita serà del 23 al 25 juny a la Sala 7 de l’Edifici Rialto.

De forma excepcional, només es projectaran en pantalla gran els treballs de la categoria C, que reuneix curts realitzats per estudiants de cicles formatius d’imatge, universitats, escoles de cinema i associacions juvenils amb edats compreses entre els 16 i els 24 anys. Les categories A, dirigida a escolars d’Infantil i Primària de fins a 12 anys, i B, per a estudiants de l’ESO i Batxillerat de fins a 20 anys, s’exhibiran en línia en un canal creat ‘ex professo’ en YouTube.

A aquesta nova aposta per l’educació en el llenguatge audiovisual s’han presentat un total de 80 curts. De la categoria A, se n’han seleccionat sis, de la B, 11, i de l’‘amateur’ o semiprofessional, 13. El festival atorgarà un accèssit i un premi principal, i el premi especial del programa de televisió ‘La aventura del saber’ de La 2 de TVE al millor treball realitzat dins de l’àmbit educatiu. Als guardons habituals, enguany se’n sumen tres de nous lliurats per l’IVAJ al millor curtmetratge valencià de la categoria B (400 euros) i al millor curt valencià de la categoria C (600 euros), i un atorgat per À Punt Mèdia al millor curt valencià de les categories A o B. L’alumnat reconegut amb aquest guardó farà una visita personalitzada al Centre de Producció de Programes de Burjassot, seu d’À Punt.